El Pregó enceta les Festes de Moros i Cristians a Castelló

Castelló de Rugat obri aquesta nit les seues festes amb el tradicional Pregó, que anunciarà el principi de les celebracions a les 20:30 des de l'Ajuntament. Un cop finalitzat, a les 21:30 tindrà lloc a la plaça de la bassa la presentació de les festeres i els festers de 2018 que són: Alexia Mompó, Eros Llorens, Àngela Bataller, Àlex Andreu, Àngela Moncho, Andreu Bellver, Belén Maronda, Noelia Garcia, Cristian Bellver, Isabel Bertó, Joan Tarrasó, Josep Llorca, Carla Juan, Maria Moncho, Carles Gil, Alba Andrés i Sergio Alcaraz. Per celebrar-ho es podrà gaudir de discomòbil a partir de la una de la matiana.

Per a demà dijous s'ha preparat a partir de les 19 hores una actuació de trobadorets per al públic infantil. A les 20:30 hi haurà cercavila i a les 00:30 es celebrarà des del carrer de Sant Antoni la nit de l'olla i a partir de la una de la matinada, l'actuació Safary Party.

Dissabte serà el primer dia en el que tindràn lloc actes referents a les històriques batalles entre moros i cristians. Així, a les 18 hores serà l'entrada de les bandes des del carrer La Font i a les 19 hores tindrà lloc la tradicional entrada de moros i cristians des de l'Ajuntament. En acabar, com els dies anteriors, hi haurà actuació musical a càrrec de l'Orquestra Syberia a la plaça de la Bassa. Pel que fa a les filades, estan repartides enntre les mores: Aladinos, l'Alsafar, els Muladins i els Alacrans i, les cristianes, que són els Marxillencs, les Piconeres, la Creueta i els Arquers.

Diumenge, dia central en les festes, començaran els actes a les 11:30 amb una cercavila a càrrec de la Unió Musical Benicadell. A les 12 hores tindrà lloc la missa en honor a Sant Roc i a les 13 hores serà la processó al seu honor i al de l'Assumpció de la Mare de Déu.



Diversió i tradicions

Per la vesprada comencen els actes més esperats per als joves del municipi amb la cavalcada de carrosses i disfresses i, en acabar, es podrà gaudir a la plaça de la Bassa de Macro the Music Box. Dilluns tindrá lloc la diana a càrrec de les comparses de moros i cristians davant l'Ajuntament a partir de les 9 del matí. En les hores centrals del matí (de 11:30 a 13:30) s'ha organitzat una gimkana aquàtica per a que tots aquells que vulguen, tinguen l'edat que tinguen, es puguen refrescar alhora que es diverteixen. Per la vesprada hi haurà més temps per gaudir de l'aigua però aquest cop amb un toc de color ja que a les 16:30 serà el torn del festival de colors Holi Colours a la bassa de la font. Tan sols unes hores més tard, a les 20:15, serà la Gran Ambaixada de moros i cristians. Al finalitzar començarà la cercavila dels fanalets i, un cop acabada, a la 1 de la matinada serà l'actuació del Grup Wonder.

Dimarts 21 acaben les festes al municipi amb un parc aquàtic infantil de 11 a 13:30h del matí i de 16 a 18:30h per la vesprada. Per la nit serà la tradicional festa de les paelles i a la 1 actuarà l'orquestra Montecarlo per posar fi a una setmana repleta d'actes i emocions.