«Esta es una experiencia única que se lleva siempre dentro»

Había soñado con este momento desde que era una niña y ahora que por fin ha llegado le gustaría que el tiempo se detuviera. Paula Valor ha cruzado el ecuador de su reinado sin perder un ápice de resplandor en su sonrisa. «Hay que disfrutar al máximo cada minuto: esta es una experiencia única y un recuerdo que llevaremos siempre en el corazón», declara. Ni el cansancio ni la cercanía del final borran la ilusión del rostro de la Reina de la Fira d'Agost 2018, montada en un carrusel de experiencias y sensaciones inolvidables desde aquel 19 de junio en el que la voz del alcalde le sorprendió al otro lado del teléfono para darle la gran noticia.

«No está siendo tan agobiante como pensábamos: por las mañanas tenemos bastantes actos e intentamos ir a todos, pero las tardes son más relajadas y tenemos tiempo para descansar», cuenta Paula, que resalta por encima de todo el excelente trato y la relación tanto con los vecinos, como con el alcalde y los concejales. «Estamos muy a gusto: hemos hecho mucha piña y eso es lo más importante, porque aunque seamos jóvenes apasionados por la Fira, si no tienes ese apoyo y esa confianza no es lo mismo».

Si ha de quedarse con un instante, la Reina no duda: la Inauguración. «Me emocioné mucho y se me pasó volando. Espero que todo no se pase tan rápido porque cuando te das cuenta ya se ha acabado», observa. Aunque por un lado le apene, por otro Paula ya tiene ganas de que llegue la Cloenda para revivir esos sentimientos. «Es un poco triste, pero a la vez me hace mucha ilusión». La Reina tampoco quiso perderse el concierto de Bustamante. «Me gustaba mucho, pero no podíamos acostarnos muy tarde porque de buena mañana teníamos algo». Anoche se pasó junto a la Corte por la Murta, donde actuaban Green Valley, Els Catarres y Xavi Sarrià. A sus 19 años, esta universitaria estudiante de Derecho se ha convertido en el centro de todas las miradas. «Al principio tenía más vergüenza, pero la gente de Xàtiva es muy amable. Nos hemos acostumbrado y lo llevamos muy bien. No se trata de subirnos el ego: somos chicas muy humildes y corrientes que no queremos lucir protagonismo, sino unas jóvenes que quieren representar a Xàtiva y a su Fira y disfrutarlo mucho». «Está siendo un año espectacular, muy diferente: lo estamos viviendo todo desde dentro y desde fuera», remacha Paula.