Mejor plantilla

E mpezamos en Silla. Primera temporada del grupo indio Sudeva. Todo un detalle el que sus representantes hayan querido estar con la plantilla y cuerpo técnico antes del primer partido de liga. Estar con ellos y negociar, hablar, entrevistarse, acordar con cuantos se pueda para garantizar una temporada tranquila en lo económico, ilusionante en lo deportivo.

Y en lo deportivo, creo, de verdad, que se ha formado una plantilla competitiva, que jugará por la promoción, mezcla de experiencia y juventud, una juventud con ganas de hacerlo bien, con ambición. Y me atrevo a escribirlo: mejor que la de la temporada anterior.

Deben dejar atrás, eso sí, algunos miedos del pasado. Debe ser así: pensar en positivo. Olvidarse de malos rollos es lo que toca, centrarse únicamente en lo que pasa en el césped.

En el pasado, aunque, si no me equivoco sigue siendo vicepresidente del club, debe quedar Manolo García, nuevo presidente del Novelda. Su operación con el grupo colombiano he dejado muy claro cuáles eran sus intenciones con el Olímpic. Seguiré con interés el devenir del club alicantino, por aquello de «lo que hubiera podido pasar» pero sin más, y convencido de que el socio del Olímpic acertó en su decisión: no había nada en contra del grupo colombiano, sí de que él siguiera el frente del club.

Empezamos en Silla. Es algo más que una nueva temporada. Se la juega Sudeva, se la juega José Alemany, se la juega Jero a quién se le exigirá casi el ascenso, nos la jugamos nosotros porque no ser más en la Murta que la temporada pasada sería el primer fracaso? Pero no olvidemos que, en gran parte, se depende de que la pelotita quiera entrar. Así es el fútbol, ¡valor y al toro!