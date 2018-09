La Fundació Salvador Mollà renova la façana del seu edifici al llit del Clariano en Ontinyent

La Fundació Salvador Mollà ha renovat la seua façana per dotar de major atracció l'edifici. Es tracta d'un revestiment metal·litzat, enjoiat amb elements del vidre que l'engalana i intenta aportar joventut a l'arquitectura de l'edifici. A la part dreta, l'estructura metàl·lica es presenta teixida, en referència als orígens tèxtils de l'edifici, i configurada, amb elements que aguanten la intempèrie, el que pretén ser el tapís més gran del món, segons expliquen des de la fundació amb seu a Ontinyent.

Aquesta nova aportació arquitectònica pretén augmentar-ne la monumentalitat i esdevenir reclam de la proposta turística de la fundació, amb visites completes de dues hores i mitja. Les sales interiors allotgen obres de diferents disciplines i èpoques de Salvador Mollà, com també les terrasses, amb la cúpula de vidre, i la Riba d'Art, que consisteix en un paisatge d'escultures. També hi ha el museu de la vida i obra del Ciutadà Manduca, personatge pintoresc i artista local. A la visita a l'edifici de la fundació, cal destacar també el component didàctic i educatiu, que s'ofereix a les escoles, pel component de reciclatge de gran part de les obres i la possibilitat del taller de fang, que es proposa per a després de la visita guiada.

La fundació funciona amb visites guiades concertades, però també, des d'aquest mes de setembre fins al mes de maig, n'hi haurà un horari fix tots els diumenges a les onze i quart del matí.

La Fundació Salvador Mollà és un espai post-industrial al bell mig del llit del riu Clariano. El perfil és el d'un gran vaixell o transatlàntic d'aigua dolça, decidit a creuar barrancs i muntanyes aprofitant els nous vents amb què reprendrà l'itinerari cap a un horitzó cada vegada més tangible. El motor és la iniciativa personal de qui capitaneja la nau, però el seu horitzó no s'entreveu sense una tripulació.