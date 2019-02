La Lliga Bankia de Raspall-Trofeu Diputació de València arriba per primera vegada a Ontinyent. Serà aquest diumenge al trinquet del poliesportiu, on a les 12 tindrà lloc la partida entre l'equip de Barxeta, format per Moltó, Josep i Lorja, contra l'equip de Xeraco, amb Pablo, Canari i Raul. Abans, a les 10:30, es disputarà una partida local de raspall. El preu conjunt de les entrades serà de 5 euros.