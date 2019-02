L'Alcúdia de Crespins prepara una ruta des d'Estubeny fins a Anna

El departament de Modernització de l'Ajuntament de Canals ha organitzat un curs per a la implantació definitiva de l'administració electrònica que es dividirà en dues jornades per a no interferir en l'atenció al públic. El curs va dirigit a tot el seu personal per tal de donar a conèixer el gestor documental, la seu electrònica, el registre electrònic de documents i el portafirmes. El curs, impartit per tècnics del programa informàtic i de la Diputació de València, formarà al treballadors perquè l'administració electrònica siga una realitat.