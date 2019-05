Sanchis exige a Compromís y PSPV que «ni se les ocurra pedir al Botànic que castigue a Ontinyent»

El portavoz de la Vall Ens Uneix, el regidor ontinyentino Joan Sanchis, se ha felicitado de que «tanto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como la vicepresidenta Mónica Oltra hayan aclarado en las últimas horas que Ontinyent seguirá recibiendo inversiones del Consell sea quien sea el próximo alcalde: es una actitud que les honra y deja en mal lugar a los dirigentes locales de Compromís y del PSPV, empeñados en que el Consell castigue a Ontinyent si no gobiernan ellos».

El portavoz de la Vall Ens Uneix confía en que los líderes de Compromís y el PSPV «no se dediquen a partir de ahora a entorpecer las inversiones del Consell en Ontinyent, como hicieron otros en el pasado, porque la ciudadanía no se lo perdonará jamás». Sanchis, no obstante, ha recriminado a Puig que «aún que no se haya dignado a visitar Ontinyent en campaña», aunque cree que es una actitud «lógica después de cómo se han comportado con el alcalde de Ontinyent tanto él como sus acompañantes. El resultado de las autonómicas en Ontinyent, en las que Ximo Puig ha sido el candidato socialista menos votado de la historia, también deben estar pesando», cree Sanchis.

Respecto de las críticas a la decisión de Jorge Rodríguez de presentarse por un partido independiente tras ser apartado del PSPV-PSOE por el propio Puig, desde la Vall Ens Uneix se insiste en el sentido «profundamente democrático» de la decisión, «algo que es bastante más democrático y digno que apartar a alguien de una lista con nocturnidad y sin haberle escuchado siquiera», afirma.