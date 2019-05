«No a la ubicació»: La protesta del Teresa Coloma contra el emplazamiento del Centro de Salud de Xàtiva

La controversia surgida en torno a la ubicación del futuro Centro de Salud II de Xàtiva en la parcela de titularidad municipal situada junto al colegio infantil Teresa Coloma se ha adueñado de la agenda política en el penúltimo día de la campaña electoral, con un cruce de reproches de alto voltaje entre las diferentes fuerzas políticas. Una acción reivindicativa promovida por la Asociación de Madres y Padres (AMPA) en los terrenos donde se proyecta el complejo sanitario ha reunido a la salida de las clases a buena parte de la comunidad educativa. El objetivo: alzar la voz y presionar al ayuntamiento para que se replantee el emplazamiento, un espacio en parte utilizado por el colegio para desplegar actividades pedagógicas. En la concentración han participado padres, madres, abuelos, maestros, equipo directivo y niños de Infantil que han sostenido pancartas mientras coreaban el lema «No a la ubicació».

La protesta ha sido respaldada in situ por los candidatos a la alcaldía de Xàtiva Unida y Compromís, Miquel Lorente y Ferran Minguet, que se han desmarcado de la propuesta de ubicación trasladada por el consistorio a la Conselleria de Sanidad, ahora defendida en solitario por el PSPV. También el PP, Per Xàtiva y Ciudadanos se han mostrado partidarios de buscar una alternativa a raíz de la movilización educativa.

La respuesta del alcalde y candidato del PSPV, Roger Cerdà, ha sido pedir «seriedad, responsabilidad y sinceridad con los vecinos» a sus rivales políticos, a quienes ha echado en cara un cambio de postura en plena campaña, invocando el acuerdo de segregación de la parcela de 1.426 m2 brindada a la conselleria para construir el centro de salud, adoptado por unanimidad en la junta de gobierno del 25 de marzo. A favor votaron el PP, Xàtiva Unida y la regidora de Sanidad, Cristina Suñer, ahora en Per Xàtiva. Estos grupos se justificaron ayer argumentando que, cuando apoyaron la propuesta, se desconocía el rechazo educativo que ha generado.

La parcela dotacional donde se pretende ubicar el centro de salud está reservada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para albergar actividades de tipo educativo o cultural, tal como recordó la AMPA del Teresa Coloma. Antes de su cesión definitiva a la conselleria, el consistorio ha de aprobar una modificación para que el terreno pase a ser de uso sanitario. Un trámite que debería votarse en el pleno en la próxima legislatura.

«Coincidimos en la necesidad de que haga el centro de salud, pero es una lástima que entre todos los sitios posibles se escoja este, pese a que afecta a uno de los pocos colegios de la ciudad con un patio activo y en un entorno privilegiado», observa a Levante-EMV Manuel Hermoso, integrante de la AMPA del Teresa Coloma. «Hay pocos colegios como éste en la C. Valenciana y su crecimiento potencial se va a ver limitado con unas instalaciones sanitarias que lo van a cortar de raíz, ahora que su actividad va a ampliarse con una nueva aula de 2 años», observa , lamentando que la comunidad educativa se haya enterado «por la prensa» del proyecto del centro de salud. «Cuando nos dieron audiencia ya estaba el piso vendido: no había otra opción en toda Xàtiva». Hermoso también ve preocupante que «va a haber niños de 2 a 5 años conviviendo con obras no sabemos cuantos años».

«La única alternativa viable»

El alcalde, Roger Cerdà, ha vuelto a sostener hoy que el solar municipal es «la única alternativa viable para que se pueda construir el centro de salud en términos razonables de tres o cuatro años y sin que le cueste dinero al ayuntamiento». El candidato socialista ve perfectamente compatibles la actividad sanitaria y la educativa y minimiza las molestas. «Nosotros hablamos claro y decimos la verdad siempre: ni vendemos playas ni castillos en el aire que no se pueden llevar a término», dijo, tras afear al resto de formaciones que propongan alternativas de emplazamiento para el centro de salud que, a su juicio, «no son viables», ya sea técnica o económicamente. «Ni podemos comprar solares no urbanizables que hay recalificar ni construir en zonas verdes», apostilló Cerdà.

Por su parte, el candidato a la alcaldía por Xàtiva Unida, Miquel Lorente, ha respondido que la segregación de la parcela junto al Teresa Coloma donde se proyecta el futuro centro de salud se aprobó por unanimidad «con la confianza de que la alcaldía había consensuado con todos los agentes implicados la ubicación». «La realidad no es esa y ahora tenemos que sentarnos y estudiar todos los posibles espacios, porque este posiblemente no sea el mas adecuado para el centro de salud ni para la proyección de un centro educativo que tiene una trascendencia histórica», incide Lorente, que ha querido «lanzar un mensaje de tranquilidad» a la comunidad educativa, recalcando que «la posible cesión de terrenos a la conselleria aún no se ha hecho efectiva».

La edil de Educación y número 2 de Xàtiva Unida, Amor Amorós, ha coincidido en que la movilización obliga a «valorar otras opciones» de emplazamiento. La regidora no vio «acertado» anunciar el centro de salud en época de matriculación, aunque finalmente la preinscripción ha sido «altísima» (por encima de las plazas ofertada) tanto en la nueva aula de dos años del Teresa Coloma como en la de tres, lo que ofrece «tranquilidad» sobre la continuidad de la escuela infantil. Amorós señala que lo prioritario es «trabajar en habilitar la nueva aula de dos años tiene que estar en septiembre».

El candidato de Compromís, Ferran Minguet, también ha dicho hoy que «no se ha contado» con la comunidad educativa para escoger la ubicación del centro de salud y ha pedido «un estudio serio» de forma previa con todos los sectores implicados, incluido el sanitario. Minguet cree que «hay alternativas de emplazamientos más adecuadas» y apuesta por el antiguo cine Albereda, aunque admite que primero «hay que hacer un estudio de viabilidad» . Desde el PP aseguran «sentirse engañados» por la falta de consenso del emplazamiento y han avanzado que votarán en contra en el pleno: piden retomar el proyecto diseñado bajo su gobierno para ubicarlo en la parcela contigua a la residenia de Novaedat. Per Xàtiva tampoco ve adecuada la parcela junto al Teresa Coloma.