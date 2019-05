Los últimos aleteos de la eterna campaña

Anoche terminaba una campaña que entre la otra campaña, la de las generales, las autonómicas adelantadas, la postcampaña de aquella y la precampaña de esta más la guinda de las europeas ha logrado que el personal viva una especie de campaña permanente e inacabable desde hace tres meses. Los partidos apuraron sus últimas horas tanto con actos más convencionales, incluidos algunos mítines puramente electorales, como con propuestas festivas. Exhaustos, los candidatos y candidatas más activos afrontan hoy la esperada jornada de reflexión invisibles al público después de varias semanas de total sobreexposición.

El candidato a la reelección en la alcaldía de Xàtiva, Roger Cerdà, todavía programó ayer por la tarde un acto: una reunión con residentes de Bixquert precisamente en el polideportivo del Club de Camp Bixquert. Cerdà les recordó la medida principal que contempla: la creación de la figura del alcalde pedáneo de Bixquert, «con una partida presupuestaria anual para inversiones en la zona», dijo. El fin de campaña de los socialistas de la capital de la Costera tenía lugar anoche en la estación de autobuses, con una cena popular y la posterior actuación de la BBC Band.

En Ontinyent, el partido de Jorge Rodríguez, la Vall ens Uneix, festejó el final del proceso electoral para las municipales de mañana con una celebración en la nueva cubierta del colegio Bonavista. Jorge Rodríguez, alcalde y candidato por este nuevo partido, centró el protagonismo. Aunque era un acto en clave comarcal. Bajo la nueva cubierta del centro, la cena-mitin reunió a más de 200 personas. El candidato agradecía la buena respuesta a todos los actos de campaña: «a lo largo de estos 15 días habéis llenado todos y cada uno de los actos de La Vall Ens Uneix y os puedo garantizar que hemos sentido bien cerca vuestro apoyo y vuestro aprecio», declaró el primer edil.

Más de 26.000 electores podrán ejercer su derecho a voto en las elecciones municipales y al parlamento europeo en la capital de la vall d'Albaida. En concreto, 26.794 vecinos están llamados a participar mañana en los doce colegios electorales que se distribuyen por los tres distritos de la ciudad.

Xàtiva Unida, la candidatura que lidera Miquel Lorente, tuvo su último acto de campaña por la mañana con el anuncio de sus preferencias para Santa Clara en materia de usos públicos [ver página 23]. El cierre estaba previsto en la plaza Del Mercat pero la lluvia obligó a trasladarlo al Mercat Municipal. Contaba con la intervención, además de los candidatos locales, del exdiputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco, y coronaba la fiesta la actuación del cantaor Pep Gimeno, Botifarra, entre otros.

Compromís per l'Olleria, con el alcalde Julià Engo al frente de nuevo, se movió intensamente por redes en el último tramo de la campaña. Y subió un vídeo en el que desgrana la gestión en el consistorio olleriense. «Han sido cuatro años apasionantes; llegamos con ilusión y ganas y nada nos detuvo. Queremos continuar trabajando por l'Olleria, terminar lo que comenzamos», resumían ayer.

Un intenso acto de campaña es el que Compromís per Ontinyent se reservó para la tarde de ayer, con la presencia del cabeza de lista de la coalición para el Parlamento Europeo, Jordi Sebastià. La lluvia obligó a trasladar el acto, previsto en el mirador de la calle Joan Belda Pastor, a la sede de Compromís. También intervinieron el aspirante a la alcaldía, Nicolau Calabuig; la coportavoz de Compromís, la olleriense Águeda Micó, y Jesús Pla, todavía alcalde de Agullent aunque en breve deja el cargo para ejercer como diputado en las Corts.

En Albaida no hubo cambio de ubicación. La gran fiesta infantil al aire libre prevista por la tarde a cargo de Compromís, el partido del alcalde, Josep Antoni Albert, directamente se suspendió.

Canals en Moviment cerraba su campaña anoche con una cena popular en la plaza Del Mercat y el posterior concierto del cantaor Jonatan Penalba. La agrupación, que ha logrado reunir casi 700 firmas para poder concurrir a las elecciones, espera obtener un buen resultado el próximo domingo. Al cierre de esta edición, la organización sopesaba la posibilidad de trasladar el acto al Centre Cultural Calixte II en caso de persistir la lluvia.

En Xàtiva estas han sido las elecciones de los debates, con más de media docena de citas a siete bandas. No han faltado los casos en los que han estado los siete cabezas de lista, algo que no sucedía en los últimos 24 años porque cuando Rus era alcalde no sólo no acudió a estas convocatorias sino que prohibía a sus ediles acudir a representar al partido. Ayer al mediodía en la TV Comarcal tuvo lugar el último. Y anteanoche fue el dedicado en exclusiva a las Fallas [más información, en la página 26].

El PSPV-PSOE de Bocairent cerraba su campaña en la tarde noche de ayer en la cafetería Casa Rosa, en un acto abierto en el que el candidato, Xavier Molina, daba un último repaso al programa. Luego se servía un aperitivo. Si los socialistas revalidan la condición de fuerza ganadora, Josep Vicent Ferre (alcalde desde 2007, que ya no se presenta) cederá la vara de mando a Molina. Ferre declaraba ayer a Levante-EMV estar «muy contento» de este relevo, y admitía que vive con intensidad «mis últimas horas como alcalde» porque a partir del lunes «lo seré solamente ya en funciones», bromeaba.



Mitin del PP en Xàtiva

En Ontinyent, los socialistas cerraban campaña con una cena de hermandad con militantes y simpatizantes en la sede local, explicaba a este diario Rebeca Torró, la secretaria general del PSPV-PSOE de la capital de la Vall. El PP de Xàtiva se decantó por un mitin todavía ayer, en un acto en la Casa de la Cultura en el que intervinieron varios de los miembros de la lista que encabeza María José Pla. La candidata recalcó de nuevo las ideas fuerza del PP, y recordó no solo las propuestas de gobierno sino que repasó las obras alumbradas por el gobierno popular durante dos décadas, de 1995 a 2015. Ciudadanos, por su parte, eligió el claustro del exconvento de Sant Agustí. En un acto en clave musical, actuaron, Míriam Fasanar y Eros Rojas El candidato de Cs, Juan Giner, expresó su «confianza e ilusión».