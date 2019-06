Esta es la nueva Tortuga del Corpus

Casi cien años después de arder como una falla la última de ellas, muchos más de cien sin desfilar y, por tanto, sin nadie vivo que pueda decir que vio por las calles este característico elemento del folclore de Xàtiva, ayer, en Sant Domènec, día grande: la nueva Tortuga del Corpus fue presentada en público. Obra de Xavier Herrero, la pieza desfilará este domingo en la procesión cívica. Su recuperación supone un hito en la larga etapa de más de 30 años que el Corpus de Xàtiva, residual a finales de los 70, lleva creciendo y ampliándose o, al menos, consolidando todo lo que recuperó de nuevo. Encargado de glosar todo ello fue el exregidor de Cultura Jordi Estellés, que ejercía estas funciones hasta hace poco. Con su Pregó, el edil alabó a personajes «indispensables» del Corpus como Raquel Langa y Sebastià Garrido, artífices de su «recuperación apoteósica», dijo.

El exconcejal recalcó en su intervención de anoche que el Corpus «estuvo en horas bajas» hace una décadas, pero «unos personajes; anónimos unos y conocidos otros, apostaron por hacer de esta festividad una de las más brillantes» de la tradición local. El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà; la presidenta de la asociación Amics del Corpus de Xàtiva, Ana Mª Perelló, y el abad de la Seu, José Canet, presidieron el acto de ayer.

Herrero, por su parte, explicó sobre la tortuga salida de su taller que no quería reproducir tal cual la última de ellas. Y señaló que la pieza tiene un aire «más moderno» ya que era necesario aportárselo. El conocido artista fallero recibió las felicitaciones por ese trabajo, una figura llamada a concentrar de manera especial todas las miradas el próximo domingo.

Pero la de anoche era una jornada con más cosas. Así, también se presentó el disco Carrer de volta, que reúne d anses i tocates de Xàtiva. Grabado por la colla la Socarrà, el trabajo contiene 18 piezas instrumentales: el Ball de Gegants y la Dansa dels Nanos, los balls de Arquets, Cavallets, Paloteig, Magrana, la Moma... la Dansà de Xàtiva, la Dansà de Minyana, la Dansà de Folia i la raspa; la Tocata del Pa Beneït de Xàtiva, albaes, y la Tocata dels sants de la Pedra del Genovés. Un trabajo, el de esta colla de dolçainers i tabaleters, llamado a ser un indispensable en cada hogar de Xàtiva que aprecie las tradiciones de esta ciudad. En el acto de anoche, la colla interpretó en directo algunas de estas piezas.

Sebastià Garrido, que abrió las intervenciones, recordó que la figura de la Tortuga del Corpus fue estrenada en octubre de 1821 con motivo del décimo aniversario de la declaración de la capitalidad de provincia de Xàtiva, según explica el mayor estudioso del Corpus de Xàtiva. Costó 200 reales de vellón. La última Tortuga dels Fusters o del Corpus fue quemada en 1922 en la explanada junto a la ermita de Sant Josep como si de una falla se tratara, iniciativa sobradamente documentada. Pero eso no significa que la tortuga desfilara por última vez ese año. Es más, si decidieron convertirla en un cadafal fue porque estaba ya muy deteriorada y llevaba años sin ser procesionada, arrumbada dentro de la ermita. Su estado y el hecho de que ya no sirviera para el Corpus de no ser restaurada hizo que el Gremi de Fusters le diera un último protagonismo como falla, recordaba anoche Garrido.

El profesor añadió que la nueva figura de ahora «no se ha pretendido que sea una copia fidedigna de la original, más bien una recreación actualizada. Ha de causar impacto en el espectador, pero transmitiendo unas sensaciones agradables», aclaró. Y repasó ayer en su parlamento otros aspectos del histórico Corpus de Xàtiva.