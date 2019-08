El sueño se cumple diez años después

Magia, ilusión, fiesta... Para muchos vecinos y vecinas de Xàtiva, hoy comienza una de las semanas más especiales del año. En el caso de Laura Vidal, estas emociones son mucho mayores: «Para mí es un orgullo y una satisfacción enorme representar a mi ciudad y ser la protagonista de las fiestas», explica la Reina de la Fira. «Llevo pensando en ser reina desde hace muchísimos años, pero sobre todo, desde que una de mis amigas fue fallera mayor-infantil de Xàtiva y el resto formamos parte de la corte de honor», algo que sucedió en 2009. «Desde ese momento, siempre íbamos a la inauguración y nos imaginábamos desfilando como reina y corte de honor». Un sueño que esta noche, diez años después, por fin se hará realidad.

La Reina de la Fira d'Agost será proclamada por el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, en el acto de inauguración previsto a partir de las diez y media en el campo de fútbol de la Murta. Pero esta noche no solo brillará Laura, sino que también lo harán las cuatro damas (Belén Soriano, Violeta Sanchis, Rebeca Marras y Andrea Vidal) y los cinco acompañantes —David Taengua , Ximo Correas, Josep Mallea , Jorge Maravé y Borja Sanchis. Tras el protocolo de nombramiento de reina, damas y acompañantes, comenzará el espectáculo musical Fiers à cheval. Posteriormente, un castillo de fuegos artificiales disparados por la Pirotecnia Aitana coronará la apertura ferial.

El 18 de junio, Laura supo que la habían seleccionado para ser la imagen de la Fira: «Ya ha pasado más de mes y medio y ha sido todo muy intenso, principalmente en cuanto a la preparación de aquello que se necesita para la semana de feria», señala. La Reina de la Fira d'Agost explica emocionada que espera «con gran ilusión» la inauguración, «porque es el momento en el que empieza todo», pero comenta que también anhela disfrutar de otro tipo de ceremonias: «Hay otros actos que me producen mucha curiosidad y que tengo muchas ganas de vivir en primera persona, como por ejemplo la Nit de Cant d'Albades —que será hoy a las dos de la madrugada—, ya que otras reinas de la Fira, así como personas que han asistido, me han dicho que es un acto que sorprende bastante porque no te esperas que sea así. Dicen que es muy divertido y tengo muchas ganas».

La joven reina, de 22 años, manifiesta su deseo de asistir, también, a la jornada Una Feria sin Ruido. Se trata de una novedad introducida para esta edición que consiste en fomentar una fiesta inclusiva para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), de manera que el día 19, de 10 a 20 horas no habrá música en las atracciones ni en el Reial de la Fira. «Es una gran iniciativa para las personas con TEA, me parece una idea genial y tengo muchísimas ganas de saber en qué consiste», asegura.

La Fira de Xàtiva, la más antigua

Si le preguntan a la reina por qué la gente debería ir a la Fira d'Agost, ella lo tiene claro: «Tenemos la feria más antigua de la Comunitat Valenciana. Es una feria que despierta mucho interés en nuestra localidad y en municipios vecinos alrededor de todo nuestro territorio. Engloba muchos actos, actividades para todos los gustos y edades y tiene mucho valor cultural». Este es uno de los motivos por el que, tanto ella como sus damas tienen ganas de que comience ya la Fira. «Van a ser días muy intensos y vamos a descansar poco, pero tengo ganas de vivirlo en primera persona y estar dentro del ambiente firero. Además, me gustaría invitar a la gente de Xàtiva y de fuera a que disfruten la feria conmigo», indica a pocas horas del estreno.

En cuanto a la figura de la reina, la joven comenta que «sobre todo es tradición; es alguien que representa a Xàtiva y sus fiestas» y explica que, en su opinión, «es una buena forma de fomentar el respeto a la mujer, que hoy en día hace tanta falta. Hay mucha gente que está en contra de que exista esta figura, pero yo creo que se debe mirar de forma positiva y la reina debe servir para potenciar la imagen de la mujer», asegura Laura.

Este año, Laura ha terminado de cursar sus estudios, tanto la carrera de Estudios Ingleses en la Universitat de València, como el máster para ser profesora de Educación Secundaria Obligatoria, ESO. «No es que tuviera en mente acabar la carrera para ser reina, pero nunca antes había sentido que debía presentarme. Sin embargo, en junio finalicé mis estudios y pensé que podía ser el momento perfecto para aspirar a ser reina», afirma.

La joven de Xàtiva explica que se siente «muy arropada» por sus vecinos setabenses: «Me hace mucha gracia, porque a veces voy por la calle y me paran, me saludan y me dan la enhorabuena. A veces oigo por lo bajito como dicen 'es la reina de la Fira' y es una sensación muy bonita. Me siento muy arropada y para mí esto es un orgullo, porque la gente de Xàtiva siempre tiene palabras de afecto para mi corte y para mí», destaca.