Antorchas para la Nit de les Fogueretes

Alrededor de treinta personas tomaron parte ayer en el parque de la Font Jordana de Agullent en un taller para la confección de torxes, también llamadas falles. Se trata de las antorchas que se encenderán en la tradicional Nit de les Fogueretes. Prevista para este viernes a las once de la noche, esta romería nocturna (declarada Festes d'Interés Turístic Provincial) otorga un sello de identidad a las llamadas Festes del Miracle, celebraciones en torno a la figura de Sant Vicent.

Las antorchas se confeccionan con esparto que en el taller de ayer se realizaban al despedazar esteras de las almazaras, previamente tratadas durante unos días con aceite. Las antorchas resultantes han de estar muy comprimidas para que ardan de manera pausada. En todo caso, la procesión ya está limitada desde hace algunos años por los peligros que comporta ya que se desarrolla en una zona boscosa. De ahí que las antorchas, farolillos o falles solo se podrán llevar encendidas desde el casco urbano de Agullent hasta la Font Jordana, y no hasta la ermita de Sant Vicent que es el punto final de la romería del viernes.

Tras la Nit de les Fogueretes del viernes, las fiestas grandes serán el sábado (Dia del Miracle) y el domingo (Dia del Crist). El sábado habrá volteo general de campanas a las ocho de la mañana, atracciones infantiles con hinchables para los niños desde las once de la mañana hasta las dos de la tarde y a las once de la mañana procesión: subida a la ermita para celebrar la santa misa y, a continuación, cercavila. A las dos se disparará una mascletà. Por la tarde, nueva sesión de actividades lúdicas para los niños. A las 20 horas, Dansà Infantil en la plaza Major; a las once, serenata en el Convent en honor al Crist de la Salut y desde las once y media, Dansà Popular en la plaza Major con posterior arbolà. Y en la Font Jordana, verbena a cargo de la orquesta No Comment.

El domingo volteo de campanas, sesión de contacontes con Almudena Francés, mascletà... y a las 20 horas procesión del Santíssim Crist y, seguidamente, disparo de un castillo de fuegos artificiales.