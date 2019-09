Al menos un 20% de las casas inundadas en Ontinyent habrían quedado inhabitables

Los técnicos municipales de Ontinyent iniciaron ayer el proceso para evaluar el estado de las viviendas inundadas por el desbordamiento del río Clariano en el barrio de Cantereria. Aunque los vecinos todavía tendrán que esperar unos días para saber si pueden regresar a sus domicilios o no, las primeras estimaciones calculan que entre el 20 y el 30 % de las casas podrían no ser habitables debido a los problemas estructurales y a los riesgos que presentan. Así lo indicó ayer el alcalde Jorge Rodríguez en una reunión mantenida con el vicepresidente segundo del Consell, Rubén Martínez Dalmau, para estudiar las soluciones a la situación de las familias que no pueden volver a sus viviendas en el barrio de Cantereria tras quedar dañadas por la gota fría, y ha manifestado que "Ontinyent tiene que ser prioridad para las administraciones públicas".

En el encuentro, al que también han asistido varios concejales y técnicos de la Conselleria, se han estudiado soluciones para la situación de las familias, una vez finalicen los trabajos de limpieza y valoraciones técnicas, según ha informado el Ayuntamiento.

Rodríguez ha agradecido al conseller la predisposición mostrada "por atender al problema que supondrá reubicar a estas familias y también para ayudarnos en el esfuerzo que supone hacer una valoración exhaustiva del estado de las casas".

Por su parte, Dalmau, que es también conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, ha recordado que el próximo viernes el Consell aprobará las ayudas de post emergencia "y a partir de ahí trabajaremos para que estas personas puedan volver a sus casas en las condiciones de vida digna que merecen todos los españoles".

El conseller también ha incidido en que en momentos como este "hace falta hacer énfasis en las preguntas que nos tenemos que hacer sobre el cambio climático, porque podremos evitar estos desastres solo si cambiamos hacia una sociedad más verde y sostenible".

Tanto Rodríguez como Dalmau han coincidido en la necesidad de dar una solución integral a los problemas que presenta la zona en episodios de fuertes lluvias.

El conseller ha insistido en que, una vez se resuelva la situación de emergencia que todavía se mantiene, Ontinyent "ha de ser objeto de un estudio serio para reorganizar las zonas vulnerables, como la que se ha visto afectada, y las alternativas que tenemos