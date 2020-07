El PSPV de Canals reprocha al gobierno que la covid «no es excusa para esta parálisis»

El PSPV-PSOE de Canals arremetió ayer con dureza contra el equipo de gobierno que preside Mai Castells (Compromís) para reprocharle que su propuesta de plan de choque, dada a conocer en marzo, «sigue sin respuesta». Y para afearle que si la localidad sigue sin presupuestos más de medio año después, «la crisis sanitaria de la covid-19 no puede ser la excusa; decenas de ayuntamientos han aprobado sus presupuestos en plena pandemia», aseguró ayer el portavoz de los socialistas, el regidor Antoni Orea. El PSPV presentará en el pleno de hoy una moción reclamando de nuevo una serie de acciones para acabar con esta «parálisis», y otra reclamando medidas de apoyo a las bandas de música de la localidad.

Orea insistió ayer en que la propuesta de reactivación económica llevaba presentada desde el pasado 22 de marzo, cuando los socialistas «nos pusimos a disposición del equipo de gobierno para ayudar en la gestión de la crisis. Pero más de tres meses después, no hay un plan de choque para la reactivación económica ni una mesa de unidad que aglutine a todos los partidos y asociaciones locales como pedimos», se lamentan. Los socialistas insisten en que «ha habido tiempo suficiente para aprobar alguna de las medidas; como mínimo la mesa de unidad para trabajar por el bien del pueblo. Sin embargo, en la oposición seguimos sin información económica, necesaria para saber de cuánto dinero dispone el ayuntamiento para poder realizar las inversiones necesarias. Ni siquiera hay un presupuesto, lo que facilitaría la aprobación de mediadas de forma mucho más urgente», añaden.

Para el PSPV-PSOE, «la excusa no puede ser la crisis sanitaria. Hemos visto como en pleno Estado de Alarma y teletrabajando, municipios como Riba-Roja del Túria (21.992 habitantes) el 16 de abril, Chella (2.469 habitantes) el 30 de abril, Antella (1.209 habitantes) el 4 de mayo, Alfarrasí (1.262 habitantes) el 6 de mayo, l'Olleria (8.225 habitantes) el 11 de mayo, Llíria (22.972 habitantes) el 12 de mayo o Quesa (662 habitantes) el 29 de mayo han aprobado sus presupuestos», detallaron ayer.



«Esperemos no llegar tarde»

«Hemos visto también „agregan„ cómo ayuntamientos de nuestro entorno como Xàtiva, Ontinyent, L'Alcúdia de Crespins, Torrent, Alzira, Quart de Poblet y, el más reciente, L'Olleria, han aprobado modificaciones de crédito y proyectos ambiciosos de reactivación económica en forma de ayudas directas a empresas y comercios, de bonos de compra local. Incluso becas al transporte, ayudas al alquiler... Somos conscientes de la dificultad del momento y sí se nos ha escuchado en la suspensión del cobro de la tasa de terrazas o la ampliación de los recursos para la asistencia a domicilio. Pero Canals no se puede quedar atrás, el equipo de gobierno ha de reaccionar de forma inmediata, ha de ponerse a trabajar ya, de lo contrario las ayudas llegarán a finales de año, y esperemos que no sea demasiado tarde, y el único responsable de que no salgan más ayudas será el gobierno municipal», resumen desde las filas socialistas para reclamar apoyo a su moción.