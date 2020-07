Compromís recrimina al gobierno de de Ontinyent sus «tareas pendientes»

El grupo municipal de Compromís en Ontinyent ha presentado esta semana un escrito dirigido al gobierno municipal de la localidad, en la que propone acometer las obras de mejora de la accesibilidad al Cementeri Municipal y una limpieza inmediata de la vegetación de algunas partes de esta zona. Tal y como recordó ayer en rueda de prensa Nico Calabuig, portavoz de la formación, estas obras en el acceso para peatonas al Cementeri fueron la propuesta más votada por la ciudadanía en la edición del 2019 del programa Ontinyent Participa. «Pero, casi dos años después, esta obra continúa sin desarrollarse ni empezar a tramitarse en el tramo entre la Estació y el Cementeri, donde sería prioritario establecer una vía segura», aseveró el regidor nacionalista el martes.

«Este tramo», continuó ayer, «es un espacio muy concurrido. Ahora que el gobierno municipal ha sacado a licitación las obras de diversos espacios ciclopeatonales, consideramos reivindicar también la actuación en este tramo», expresó. Calabuig propuso la construcción de un carril bici en el nuevo acceso, que podría unirse al que se ha proyectado en el tramo que va desde la pasarela sobre la CV-81 hasta el IES l'Estació. «Algunos puntos de la zona también precisna de una mayor atención por parte de Parc i Jardins», añadió, en referencia a la excesiva vegetación que prolifera en la zona.

Por otro lado, Compromís per Ontinyent también cuestiona al gobierno local por la celebración de Ontinyent Participa 2020 y el estado de las gestiones para organizar el proceso. Según recordó Nico Calabuig, la concejal Natàlia Enguix afirmó a finales del pasado mes de diciembre que la edición del 2020 se celebraría. «Pero estamos en el séptimo mes del año y seguimos sin noticias», lamentó el portavoz de Compromís. «Prácticamente se deberían estar realizando las gestiones para Ontinyent Participa 2021, y aún no existe edición del 2020. No entendemos esta falta de información y actuación al respecto, y por eso insistimos. Para Compromís es irrenunciable mantener este programa de participación, seguiremos en la línea de recordarlo», aseveró.