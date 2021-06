Una avería en Cercanías causa retrasos de tres horas a usuarios de la Costera

El servicio quedó interrumpido desde las 6.00 horas hasta cerca de las 10.15 horas, cuando se pudo restablecer el tráfico pero solo por una vía, lo que redujo considerablemente la frecuencia de paso y obligó a realizar una parte del trayecto en autobús.

La avería obligó a muchos vecinos de la Costera que dependen del tren a llegar tarde al trabajo. Tal fue el caso de Inma Orquín, que regenta el bar L’Espanyoleto de Xàtiva. Viene a trabajar todos los días en tren desde Carcaixent. Ayer no pudo llegar a tiempo a la apertura de las 8 de la mañana por los retrasos acumulados.

Tenía que haber llegado a las 7.15 a la capital de la Costera y lo hizo pasadas las nueve de la mañana: «Normalmente a estas horas no hay tantos problemas, pero sabemos que los trenes suelen retrasarse algo, por eso lo cogemos pronto por si acaso». Sus precauciones no fueron premiadas.

«No cabíamos en el autobús»

B. N. acudió, como cada día, a las 8 de la mañana a la estación de trenes de Xàtiva para coger el enlace que le lleva a València por trabajo. Llegó a las 11 a la capital de Turia: «Nos derivaron a un autobús en Algemesí, pero no cabíamos todos los afectados. No pude subir, se ve que es así la vida aventurera de no saber a qué hora llegas a trabajar. Es emocionante...», escribía en tono irónico en su perfil de la red social Twitter.

Luisa -no quiso aportar su apellido- también llegó tarde al trabajo por culpa de la avería: «Estaba previsto que mi tren saliera de Xàtiva a las 9.40 pero la demora fue de más de horas. Es una situación que hace que luego salgas más tarde del trabajo y te genera ansiedad», comentó.

Algunos afectados, como Víctor —vecino de Benifaió—, apostaron por vehículos alternativos: «He tenido que volver a casa a coger el coche para ir a València. Muchos, que no tenían esa opción, hablaban entre ellos para compartir un vehículo».