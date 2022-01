El Atzeneta visita el Perdiguer en busca de la quinta victoria consecutiva

El Atzeneta UE comienza mañana una intensa semana de competición visitando El Perdiguer para enfrentarse al CF Recambios Colón (11:30 horas). Los de Abel Buades tratarán de mantener su buena racha de resultados antes de enfrentarse a un rival directo como el Torrent CF el próximo miércoles. Además, los de la Vall d’Albaida intentarán meter presión al actual líder, el Valencia CF Mestalla, que cerrará la jornada contra el CD Olímpic sabiendo los resultados de sus rivales y puede que sin margen de error.

Los de la Vall afrontaran el duelo del domingo con una importante novedad. Ayer, la UD Alzira hizo oficial la cesión de su capitán Abel Pérez al Atzeneta hasta final de temporada. Des este modo, el conjunto naranja se ha reforzado de manera considerable con un futbolista de banda izquierda que conoce a la perfección la categoría tras su paso por el CF Cullera y la propia UD Alzira, con quien logró el ascenso a Segunda División RFEF la pasada campaña. Eso sí, en la nueva categoría ha perdido algo de peso en el equipo, lo que le ha hecho buscar minutos en El Regit. Aun así, Abel no llega de estar parado, ya que ha disputado más de 780 minutos esta temporada divididos en 17 encuentros, siete de ellos como titular.

El rival atzenetero, el Recambios Colón, necesita dar la sorpresa y sumar tres puntos que le den alas en la lucha por la permanencia. Los de Luis Navarro acumulan siete partidos sin ganar, pero han logrado no perder en los últimos cuatro. Pero, pese a que la dinámica no sea buena, el Atzeneta no puede confiarse, sobre todo teniendo en cuenta que las únicas tres victorias que ha cosechado hasta el momento el equipo del Perdiguer esta campaña han sido en su estadio ante Benigànim, Villajoyosa y Acero. Además, como locales han sido capaces de mantener a ralla a rivales potentes como el Mestalla o el Roda con sendos empates sin goles.

Cabe recordar que un triunfo permitiría al Atzeneta igualar a puntos al Valencia Mestalla antes de que el filial valencianista se enfrente a uno de los equipos que mejor rinde como local, como es el Olímpic. Un hecho que puede poner nerviosos a los jóvenes valencianistas, teniendo en cuenta que los de la Vall tienen un partido pendiente.