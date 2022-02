El exportavoz del PP de Albaida acusa al partido de excluirle y de forzar su salida

Visiblemente emocionado y con la voz quebrada, Ignacio Soler Vila hizo oficial ayer su dimisión como portavoz del PP de Albaida y su conversión en concejal no adscrito durante el pleno municipal extraordinario. Soler confesó que su decisión ha sido «muy difícil de asumir», pero quiso dejar claro que su salida del grupo municipal popular no ha sido voluntaria, como oficialmente sostiene la dirección provincial del partido. «He sido excluido de decisiones de las que me creía parte, porque si no, no sé qué estoy representando aquí», reveló el regidor, que negó haberse dado de baja del PP, contradiciendo así las informaciones trasladadas por el aparato de la formación. «No he decidido irme de manera voluntaria, ha sido una salida obligada, envuelta por mi partido en un fino papel de indiferencia», lamentó el exportavoz popular. Soler presentó un escrito en el ayuntamiento comunicando su marcha del grupo popular el 4 de febrero, pero quiso dar un margen de unos días a la dirección provincial para que ofreciera «un argumento válido que permitiera reconsiderar o advertir un error en mi decisión y revocar esa intención».

No ha sido sido así. El pasado lunes, el edil hizo firme su voluntad de mantenerse en el acta como no adscrito hasta el final de la legislatura, tras las desavenencias con el partido a las puertas del congreso local, como avanzó este diario. «Podría irme a casa con la conciencia entera. He cumplido con la responsabilidad que adquirí cuando me presenté a las elecciones y tomé posesión del cargo de concejal, pero sigo aquí porque más allá de mi compromiso político queda mi cargo con Albaida, porque me he quedado fuera de mi partido, pero no me voy a quedar fuera de Albaida y no me voy a ir por la puerta de atrás», señaló Soler, que pidió comprensión y mostró su mano tendida a sus antiguos colaboradores del grupo popular, que le ovacionaron al terminar su intervención.