Orlando Ortega: «Tras dos años con lesiones todo es incertidumbre, pero el objetivo es llegar a París»

Orlando Ortega (Artemisa, Cuba, 29 de julio de 1991) reside actualmente en Barcelona. Lleva dos años lidiando con las lesiones, uno de los grandes obstáculos en la carrera de un atleta profesional. En 2021 volvió a tramitar su fecha federativa con el equipo CAVA-Ontinyent, que lo acogió con los brazos abiertos cuando estuvo viviendo la capital de la Vall d’Albaida. El próximo fin de semana vuelve a competir.

¿Cuáles son sus sensaciones tras dos años parado?

La verdad es que ahora mismo todo es incertidumbre, han sido dos años sin competir y ahora vuelvo a las pistas. Lo cierto es que me encuentro muy bien, estoy muy contento por cómo ha ido la preparación.

¿Se traza algún objetivo concreto en su vuelta a la competición como profesional?

Volver a correr es una gran alegría. El objetivo más importante que me marco es lograr la marca para clasificarme para los juegos. Ese es el objetivo a largo plazo, va a ser duro, pero que nadie dude de que lo voy a dar todo, voy a esforzarme al máximo para conseguir marca y poder clasificarme para los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París.

En 2021 firmó su licencia federativa con el club Cava-Ontinyent. ¿Cómo es su actual relación con el equipo de la Vall d’Albaida?

Es algo que viene de lejos, de hace mucho, de muchos años. Si no estoy equivocado llevo once años ligado a este equipo. Fiché por el CAVA porque estuve viviendo allí. Aunque ahora estoy afincado en Barcelona, pero para mí ese club siempre será mi casa, les tengo un aprecio enorme. Los integrantes de lo que llamo «mi familia española» son de allí... los considero como mi padre y mi hermano. Desde el primer momento me ayudaron mucho, me dieron todas las facilidades. Aunque me he quedado en el club, participo en competencias internacionales con mi patrocinador Adidas. Desde que llegué a España, el CAVA ha sido mi club. Siempre lo será.

Debe haber sido un verdadero calvario estar unos dos años sin correr por culpa de las lesiones...

Es muy duro, eso no se puede negar. Volver a llegar al estado de forma óptimo está siendo difícil. Sin embargo, estos contratiempos son parte del mundo del deporte profesional. Ya forman parte de mi carrera. Nunca he dudado a la hora de superar las adversidades que me he encontrado. La verdad es que he vivido esta época de las lesiones como otra carrera de 110 metros vallas. Son obstáculos con los que me ha tocado vivir. Llevo un tiempo entrenando bien y ahora es momento de ver dónde estamos en realidad, de debutar de nuevo, de correr. Quiero ver en qué situación estoy en realidad.

¿Por qué ha elegido el meeting que se celebra en Ibiza para su vuelta a las pistas?

Es la segunda vez que acudo. La verdad es que es un meeting muy interesante. No tengo dudas de que va a ser una competición muy intensa y completa, van muy buenos atletas. Creo que es un buen lugar para ver dónde estamos en realidad. No voy para probarme, voy a competir y agradezco mucho la invitación.

¿Qué le dice un medallista olímpico a los jóvenes que empiezan en el atletismo?

Siempre le digo lo mismo: que lo que tienen que hacer es disfrutar. El atletismo es muy bonito, sobre todo en los comienzos. Si están en la etapa de competir en la niñez o la juventud, les pediría que vayan con alegría. Es un deporte para disfrutar y pasarlo bien, ya llegarán los momentos de tensión, de buscar una mínima para ir a un campeonato.

