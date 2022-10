El Club Bádminton Xàtiva ha regresado del Máster Sénior disputado el pasado fin de semana en Toledo con tres medallas: una plata y dos bronces. El club setabense acudió con cinco deportistas a la cita nacional: Julio Martín, José Luis Llopis, Mª José Mompó, Santiago Villanueva y Carlos Martínez. Los tres últimos consiguieron subir al podio.

Mompó se proclamó subcampeona del dobles femenino de la categoría A1-A2, en el que compitió junto a su compañera habitual, Silvia Rueda. La madrileña y la setabense partían como cabezas de serie número dos en el torneo y en la fase de grupo consiguieron las dos victorias necesarias para clasificarse como primeras de grupo. En la fase final, en semifinales superaron a Dina Abouzeid y Raquel Miguens por un doble 21-6, clasificándose para la final. En el partido decisivo por los dos primeros puestos, se midieron a Jennifer Fernández y Esther Pereira, de Castilla y León, ante las que cedieron por marcadores muy ajustados de 22-20 y 23-21. Una derrota muy ajustada que dejaba a MªJosé y Silvia con una plata que sabía a poco. Mompó también jugó el dobles mixto con el setabense Julio Martín, cayendo la pareja en octavos de final frente a los aragoneses Eduardo Marco y Belén Foj por 19-21, 21-13 y 21-16. Por su parte, Julio disputó el dobles masculino B2 con Antonio Jover, del CB Sant Fernando de València, quedándose a las puertas de acceder a la fase final.

En dobles masculino, Santiago Villanueva y Carlos Martínez se alzaron con el bronce. Superaron la fase de grupos quedando segundos y en semifinales cedieron ante Luis García y Miguel Ángel Gómez por 21-12 y 21-17, logrando un bronce muy trabajado. Carlos sumaba otra medalla, en el individual masculino, donde se colgaba el bronce tras caer en semifinales ante Juan Antonio Rodríguez por 21-9 y 21-4. Santiago también disputó el individual, donde cayó en cuartos de final frente al deportista balear Gabriel Villalonga por 21-16 y 21-10. Por su parte, José Luis Llopis jugó el individual de categoría C en el que no pudo superar la ronda de octavos de final, perdiendo frente al cabeza de serie númeo uno del torneo. En el dobles formó pareja con Francisco Javier Castilla, del CB Albacete, donde no pudieron superar la fase de grupos.

Próximas competiciones

El Club Bádminton Xàtiva disputará este fin de semana en el Campello el torneo TTR dedicado a las categorías inferiores, desde la sub-11 hasta la sub-19. El club setabense contará con jugadores en todas las categorías, con un total de 13 deportistas desplazados este sábado, 22 de octubre, a la localidad alicantina.

El club de Xàtiva también acudirá al Máster Autonómico que reunirá este domingo, 23 de octubre, en València a 50 deportistas. Del CB Xàtiva participarán seis: Daniel Meseguer, Julio Martín, José Luis Llopis, M.ª José Mompó, Santiago Villanueva y Carlos Martínez.