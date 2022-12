Dos equipos de la liga Ontibasket de 3x3 participaron el pasado fin de semana en el torneo del Dreamhack de València y los dos conjuntos ontinyentins lograron clasificarse entre los diez primeros. En la cita valenciana compitieron el Cisent Ontibasket y el Ontibasket liga.

El Cisent sumó tres victorias, frente al Ues Lockout Azul, el Montserrat 3x3 y el Santa Baia-Match up, así como una derrota frente al Tenkaichi, unos resultados con los que logró clasificarse en el sexto puesto. El Ontibasket se alzó con dos triunfos contra el Uesc Lockout Rojo y el Valencia Basket y otras dos derrotas, ante el Woka on three y La banda del patio, que le permitieron clasificarse en octava posición. Los dos conjuntos ontinyentins disputaron sus partidos el viernes y el sábado pasados.

Por el Cisent Ontibasket jugaron Tomás Sanchiz, Nacho Castelló, Pablo Roselló y Alin Mihail, mientras que con el Ontibasket liga compitieron Juan Borrell, Adrián Antequera, Rafa Margarit Llopis y Joan Espí.