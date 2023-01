Polémico desde su nacimiento, algunas voces sitúan las primeras expresiones de arte urbano en las décadas de los años 50 y 60 del pasado siglo XX en ciudades como París o Londres. Artistas como Bansky, Keith Haring u Okuda San Miguel han encumbrado sus obras a la categoría de iconos y no hay ciudad que esquive la presencia de este tipo de murales confeccionados con aerosoles. El también conocido como "street art" puebla paredes en los lugares más insospechados y la iniciativa "Street art cities" ha iniciado una nueva votación para designar al mejor mural pintado en el planeta Tierra durante el año pasado. En la selección de 2021 se colaron 18 obras españolas. Un año después son 29. Y una de las composiciones que se postulan para este honorífico título se encuentra en una pared de Ontinyent. Se titula "Anisoptera" y se puede observar en una de las caras lisas del patio interior de un bloque de pisos emplazado en la calle José Simón Marí.

La artista responsable es la gallega Lidia Cao, que acumula cerca de 21.000 seguidores en la red social Instagram con 85 publicaciones. La obra, titulada "Anisoptera" muestra a una niña abrazando un perro sobre un fondo azul. De notable factura técnica, lo cierto es que es una obra que impresiona al ser observada. Hay gente para todo, pero no parece un graffiti que pueda ser cuestionado por aquellos que aborrecen el arte urbano. La propia autora explica la obra en su perfil personal, argumentando que es un trabajo que relata de forma visual el amor incondicional de las mascotas hacia sus dueños: "Es fácil querer a alguien en tu momento más feliz, pero no todo el mundo lo sabe apreciar cuando las cosas no van bien. Un amor leal y consciente, un valor incalculable. Lo importante de saber gestionar ese sentimiento que nos afecta continuamente, saber valorarlo siempre y no solo en los momentos llanos", expone.

Nacida en la localidad de Ordes, desde la iniciativa "Street art cities" apuntan que Lidia Cao es una autora autodidacta y ensalzan sus personajes femeninos: "Sus heroínas son muy diferentes entre sí y expresan una feminidad variada, acompañada de una sensación de soledad que les sirve de fondo". También apuntan que "con este mural habla del amor, en particular de amar a alguien en tiempos difíciles". Y muestran una tierna anécdota destacada por la propia autora. Uno de los "personajes" de la gran pintura mural es una libélula y Cao confiesa que una anciana de Ontinyent le pidió que pintara un ejemplar de esta especie como homenaje a su hija recién fallecida: "Es un detalle, pero para la mujer significó mucho".

La impresionante pintura callejera forma parte de los cinco grandes murales que se instalaron en Ontinyent con motivo de la edición 2022 de la iniciativa "MurArt". Los otros autores participantes de este año fueron Mantra (Francia), reconocido internacionalmente por sus murales a gran escala de colecciones de mariposas, Sebas Velasco (Burgos), que ha realizado exposiciones en galerías de España, Alemania y los Estados Unidos, Marina Capdevila (Falset, Cataluña), que con colores vivos narra en sus obras el deseo de llegar a la vejez y el ontinyentí Dulk, que ha llegado a diseñar la falla del Ayuntamiento de València y actuó como nexo entre el ayuntamiento y los otros autores.

En el concurso internacional también han sido designadas otras dos obras emplazadas en la Comunitat Valenciana. Se tratan de "Sabotaje al montaje", pintada en una pared de Alberic y una composición del artista Xeon XLF en Sagunt.