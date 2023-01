En principio sería un 1 fijo si hubiese una quiniela. Lo sería porque los números casi definen la Murta como un bastión inexpugnable; porque se enfrentan dos equipos con una dinámica distinta, pues uno viene de ganar en Alberic y el otro de ser goleado en l’Olleria; o porque, en definitiva, se enfrenta el tercero al último de la clasificación.

Pero no me jugaría un millón de los de la tele a ese 1 fijo. En primer lugar porque en el fútbol nada es seguro y malo es fijarte únicamente en resultados y clasificaciones; y porque «los que saben» me dicen que el Muro se merece mejores números por su juego, que esos números señalan que también ganó la semana anterior al Alberic, que empató ante el Deportivo; que lo dirige un setabense, Marcos Camacho, eterno candidato al banquillo de la Murta y que conoce muy bien al equipo y sus jugadores, así como su forma de jugar, y que jugar a la Murta y poder ganarle al Olímpic siempre motiva.

Y nosotros tenemos algún «problemilla» con las bajas inesperadas por sanción de Carlos Vidal y Marc Ferrer, jugadores destacados en el juego defensivo del equipo.

Me gusta la hora, a las cuatro, no alargaré el café pero tendré menos frío en la Murta y volveré antes a la estufa. Espero que contento con el resultado. ¿Marcará Ekedi? ¡Un aliciente más!