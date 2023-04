Dicho «descubrimiento» permitió a los expertos Mariano González Baldoví -exdirector del Museu de l’Almodí— y Juan Vicente Marquí Arquimbau —licenciado en Bellas Artes y profesor de dibujo— completar su biografía y atribuirle un grupo de obras sin firma repartidas entre Xàtiva, València y Alberic. Son los once cuadros desconocidos de Basilio Yago.

Así, en el estudio «Noves aportacions a la biografia i al corpus pictóric del pintor de Xàtiva Basilio Yago Ferrero» se esboza su trayectoria y se estudian las citadas composiciones, en las que destacan rasgos propios de sus obras, como los rostros afilados o la elección de la paleta cromática.

González Baldoví atendió ayer a Levante-EMV y definió a Yago como «un pintor de segunda fila, que tiene un mercado muy circunscrito a la zona cercana de Xàtiva y muchos clientes del sector eclesiástico».

En el perfil que retrata bucea entre los antecedentes familiares —los Yago eran un linaje oriundo de Aragón ya asentado en Ontinyent a finales del siglo XVI— y apunta que su amor por la pintura sería notable para no seguir los antecedentes familiares en el mundo de la notaría, un sector bastante más reconocido.

También lo cita como posible maestro de Josep Amorós, pintor conocido por ser el autor del cuadro de Felipe V que está colgado cabeza abajo en el Museu de Belles Arts de Xàtiva.

Por su parte, Martí Arquimbau enlaza la obra adquirida en 2021 en la casa de subastas Surbans de Barcelona con otras anónimas. Así, el cuadro «La Puríssima», que sí está firmado, es el punto de partida. En el trabajo también se incluyen las otras dos piezas que se conocían de Yago. Son un óleo sobre tela de grandes dimensiones en el que se representa a «Jesucrito servido por ángeles después de su ayuno de cuarenta días», que está en el Monasterio del Puig de y una «Mare de Déu del Roser» de la parroquia Sant Jaume Apòstol de Algemesí.

Los otros lienzos atribuidos comparten rasgos comunes. Los dos primeros se conservan en colecciones privadas de València y la capital de la Costera y representa a la «Mare de Déu de la Seu de Xàtiva». Otros dos lienzos que comparte esta temática —y también serían suyos— descansan en el Real Monasterio de Santa Clara y en el convento de las Clarisas de Canals. En Santa Clara también está la composición «Visió de Sant Francesc en la Porniúncula», que también sería suya.

Sin salir de Xàtiva, en el convento de la Consolació se le atribuye otro cuadro de reducidas dimensiones con la virgen como protagonista y dos piezas robadas del antiguo Palau dels Diego del carrer Botigues: «Abraham i Issac» y «El carro de foc d’Elies».

En otra colección privada de València le atribuyen un cuadro de Sant Vicent Ferrer y en la parroquia de Sant Llorenç de Alberic está una presentación de Jesús en el templo. Por último, en Alberic también le atribuyen una «Mare de Déu del Carme», perteneciente a una colección privada.

«Seguramente haya muchos casos similares al suyo»

El caso de Basilio Yago no es único. Muchas obras que se pueden observar en fondos de museos o colecciones privadas tienen a un autor detrás. No todos los nombres perduran. «En aquella época muchos pintores no firmaban aunque tuvieran prestigio. Por alguna razón, Yago firmó algunas obras, pero no las once descritas. Habrá muchos casos más. Pintores a los que la historiografía ha olvidado». El trabajo permite conocer un poco más la obra de un autor setabense con claras conexiones eclesiásticas, con obras en colecciones privadas o públicas.