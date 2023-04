Los errores propios han cerrado anticipadamente la temporada para el Club Deportivo Olímpic. El objetivo del partido del pasado domingo en Xàbia era sumar tres puntos para continuar teniendo alguna opción de cara el partido en casa ante el Castellonense, tener alguna opción de clasificarse para la promoción de ascenso. No se cumplió el dicho y el cambio de entrenador, la llegada de Marcos Camacho, no se tradujo en una victoria. El Olímpic perdió 2-1 ante el Xàbia.

Con las bajas de Guillem y Marc Ferrer, el nuevo técnico no tenía muchas opciones de cambiar el once. Sí que cambió la actitud inicial, con un Olímpic más incisivo, con otras maneras. Javi Fuster marcó el primer gol, pero la lástima fue que un error de posición de un jugador facilitó el gol rival en el último minuto antes del primer tiempo.

Dos acciones de Fuster en la reanudación y otra más de Llorens le pudo dar ventaja de nuevo a los de Xàtiva, pero otra vez un error individual supuso el segundo gol local, y, con ese tanto y ya sin Rueda fuera del campo por unas molestias, los de Xàtiva bajaron los brazos.

El entrenador, Marcos Camacho, ha declarado que pese a las pocas sesiones de entrenamiento dirigidas por él sí que hubo tiempo para explicar cómo defender las jugadas de estrategia del rival, “un error de un jugador que no estaba donde tenía que estar y eso que estaba apuntado en el vestuario”. El técnico ha explicado que intentó ir a por el partido dando entrada a Ekedi, retrasando a Rueda, “pero justo después se lesionó Rueda perdiendo posesión, y cuando no estábamos sufriendo llegó otro despiste y el segundo gol del rival”. Ekedi volvió a iniciar el partido en el banquillo, “es un jugador que no se fichó para estar en el banquillo pero hay que reconocer que no está en condiciones de dar lo que se espera de él”, manifiesta Camacho.

El nuevo entrenador afirma que “tenemos que ser nosotros mismos, ir partido a partido, corregir los errores que presencie y aquel que se lo gane va a jugar. Vamos a continuar, vamos a centrarnos en el partido contra el Benigànim, acabar la liga dando una buena imagen y una alegría a la afición”, ha declarado. Entre los errores que ha detectado tras su primera semana es que “el equipo está diseñado para jugar con un mismo sistema, con jugadores del mismo perfil y cuando falta un jugador como Guillem, como este domingo, entonces tienes que hacer inventos”. Al ser el próximo lunes jornada festiva desde el club de Xàtiva se ha planteado jugar el próximo partido el sábado por la tarde.