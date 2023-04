El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este miércoles todas las candidaturas electorales de las elecciones municipales para el próximo 28 de mayo.

El sistema ha sufrido varias caídas ante la avalancha de consultas. Las listas se han dividido por juntas electorales de zonas representadas por una ciudad de mayor influencia. En el caso de Ontinyent se confirman las listas presentadas en 17 municipios por orden alfabético.

Los grandes partidos nacionales, PSOE y PP, consiguen representación en todos las localidades. Compromís también está muy presente en el listado, así como la formación comarcal Ens Uneix.

Así, en Agullent concurrirán representantes de cuatro formaciones, que son Compromís, Units per Agullent, PSOE y PP. En Aielo de Malferit también se presentan cuatro partidos: PP, PSOE, Compromís y la lista local Per Aielo. En Albaida tienen candidatura Compromis, PSOE, Albaida en Sinergia, Ens Uneix y PP. En Bélgida y Montaverner solamente se presentan los gigantes nacionales, PP y PSOE. En Atzeneta hay candidatos de Compromís, PP, Ens Uneix y PSOE. Lo mismo ocurre en Beniatjar, donde concurren las mismas formaciones políticas. En Benissoda se han confirmado listas de Ens Uneix, PP y PSOE y en Bocairent hay tres listas: Compromís, PP y PSOE. En Bufali hay candidatos de Ens Uneix, PSOE y PP. En Carrícola se han confirmado listas de Compromís, PSOE y PP. Por su parte, en el Palomar concurren cuatro formaciones políticas a las elecciones del 28M: Compromís, Ens Uneix, PSOE y PP. En Fontanars dels Alforins hay candidatos de Vox, PSOE y PP y en l'Olleria optarán a la alcaldía representantes de Compromís, PP y PSOE. En la Font de la Figuera los ciudadanos podrán optar por los candidatos de PP, Compromís, PSPV y la formación local Per la Font. Ontinyent, como no podía ser de otra forma, será el municipio con más candidaturas, con un total de seis. Concurren a los comicios representantes locales de Compromís, PP, Vox, PSPV, Ens Uneix y Esquerra Unida. Por último, en Otos hay cuatro listas. La candidatura Partido del Trabajo es la nota diferente y sus representantes pugnan por conseguir los votos de los ciudadanos con las listas de PSOE, Compromís y PP.

Puedes consular todas las listas en el PDF siguiente: