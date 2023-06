Para Alexia Úbeda la escritura siempre ha sido un método eficaz de exorcizar los demonios interiores, los sentimientos y emociones difícilmente canalizables de otro modo. Una suerte de terapia personal plasmada sobre el papel sin una intención de ser publicada, sino como una vía de expresión liberadora. Así ha nacido "Corazón indómito", un poemario que lleva el sello de la joven editorial valenciana La Consentida y con el que Úbeda (Xàtiva, 1998) se ha estrenado en el campo de la literatura. La primera edición ha agotado existencias en apenas un mes y cinco días.

En Xàtiva, el nombre de esta autora en ciernes estará por siempre unido a su reinado al frente de la Fira de l'Agost: desempeñó el máximo cargo representativo de las fiestas grandes de la ciudad recién estrenada la mayoría de edad, en 2016, un año marcado por los cambios introducidos en la programación del evento tras el vuelco político a nivel local.

El currículum de Alexia no ha dejado de agrandarse desde entonces: ahora compagina su pasión por la escritura con un doctorado en Estudios Hispánicos avanzados, a tiempo que da clases como profesora en una academia y un puesto en la junta directiva de la asociación española más longeva de jóvenes investigadores no doctores dedicados a la literatura hispánica, Aleph, entre cuyas socias fundadoras estuvo hace 20 años Laura Gallego.

La tesis en la que está trabajando Úbeda ahonda en su compromiso con el feminismo y analiza los discursos y representaciones en torno al tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual a partir de los productos culturales y televisivos y los mensajes de violencia hacia las mujeres que a menudo encierran.

Después de una primera presentación más íntima en la librería La Costera, la Casa de la Cultura de Xàtiva acogerá el 7 de julio la puesta de largo oficial de "Corazón indómito". Alexia Úbeda confiesa sentirse muy emocionada con la respuesta que está teniendo la publicación. "El libro no está creado con una intención editorial: son los últimos cinco años de mi vida y hay una pureza y una sinceridad en la escritura que tiene que ver con ello", señala la autora. Para Alexia, escribir ha sido desde pequeña una manera de explotar su curiosidad. Su madre aún conserva un cuento que concibió a los 6 años y, aunque ha ido explorando otros géneros como el epistolar o el ensayo, la poesía siempre ha sido su favorito: "es el método de exploración de sentimientos por antonomasia", subraya.

La autora ha vencido el vértigo y el rechazo inicial que le generaba publicar sus poemas por lo que implica el hecho de desnudarse anímicamente ante lectores desconocidos. "He comprobado que es emocionante compartirlos con los demás porque hay una unión de las heridas: la gente puede sentirse apelada y acompañar a otro en un momento de la vida, ya sea en sus victorias o derrotas".

Alexia define su proceso de escritura como "muy orgánico", para nada forzado. "No me siento a escribir: me viene dado", apunta. Los temas que suelen sentarle frente al folio en blanco tienen que ver sobre todo con sentimientos negativos, algo que casa con la fama de "atormentados perpetuos" que tienen los poetas, bromea la escritora. En cualquier caso, su poemario se estructura en tres partes con temáticas diferenciadas que dibujan un viaje, un tránsito entre distintos estados de ánimo: la primera parte aborda el "pacto del dolor" en el que afloran los sentimientos más oscuros y negativos, como la ira; la segunda gira en torno al "pacto del deseo prohibido", que evoca un momento de encrucijada, una "época puente". Finalmente llega "el pacto de libre amor", que aborda sentimientos más positivos, como el enamoramiento: "una etapa de luz", resume Alexia.

La "cartografía de vida" trazada por este conjunto de estaciones explica de algún modo el porqué del título de la obra. "Muchas veces tendemos a racionalizar sentimientos y a controlarlos, evitando determinadas situaciones y emociones, pero el corazón no entiende de lógicas, normas ni razón: es indomable", sostiene la autora.

Aunque tiene más proyectos en mente, de momento Úbeda prefiere disfrutar del proceso de presentar a su primera 'criatura'. "Lo siguiente ya vendrá", incide.

De su etapa como Reina de la Fira, Alexia guarda un recuerdo "muy bonito" porque fue "una experiencia increíble" de la que sobre todo destaca la capacidad que tuvo de "participar activamente" en la fiesta y de que su voz y la de su corte se escuchara a la hora de recoger propuestas de mejora. "Aún a día de hoy cuentan con nosotros e intentan saber qué piensa la juventud a partir de nosotras: eso es muy bonito", observa. "Nadie de nosotras esperaba que lo fuéramos a pasar tan bien: había un montón de cosas de la Fira que no conocíamos", recuerda.

Al acabar la entrevista, Úbeda lanza un mensaje para incitar a la gente a leer y escribir. "Como docentes tenemos que propulsar la lectura como puro ocio, por lo enriquecedor que es y por la oportunidad de descubrirse a uno mismo y aprender", remacha.