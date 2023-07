Con tan sólo 17 años, la para-atleta de Xàtiva Judith Tortosa Vila ha hecho historia en el mundo del atletismo adaptado, al lograr una medalla de bronce absoluta en la prueba de 100 metros lisos T72 en el Mundial de Atletismo Adaptado de París, el World Para Athletics 2023.

La joven deportista del Club Atletisme Xàtiva (CAX) y la Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana (FESA) vivía su primera participación en una competición internacional absoluta, a la que llegaba con la sexta mejor marca mundial en la distancia de entre todas las participantes en la prueba disputada en el estadio Sebastien Charléty de la capital francesa, sede del Mundial. Todo apuntaba a que la de este domingo iba a ser una toma de contacto con las pruebas de más alto nivel internacional, pero Judith ya había advertido previamente su intención de pelear por la medalla: “Al llegar al estadio estaba emocionada porque sabía que no era una competición como las demás. Yo iba a por la medalla sí o sí, salí a por todas, vi que en la salida me adelantaban todas pero solo pensé en que podía remontar. Apreté y miré al frente hasta llegar a la meta, donde al ver lo que había hecho no sabía si reir o llorar”, asegura.

Tras su característico grito de ánimo al escuchar el pistoletazo, su salida no fue la mejor, pero fue recuperando posiciones rápidamente para adelantar en los metros finales. Totalmente enfocada, concentrada y llena de energía logró adelantar en los metros finales a la danesa Karla Risum y llevarse un histórico bronce con un tiempo de 18.90 segundos, rebajando en casi medio segundo su anterior plusmarca (19.38) y estableciendo además un nuevo récord de España. Todo ello pudo ser seguido en directo a través de las cámaras de Teledeporte, cuyos comentaristas calificaron de “locura, salvajada y auténtica barbaridad” el logro de la jovencísima Judith, inesperado por todos pero ambicionado firmemente por ella misma y por su inseparable padre, Joaquín Tortosa, quien explica que “todavía no había dado lo que ella podía dar, y aún puede mejorar mucho más si cuenta con una runbike más adecuada a su estatura. Tiene 17 años, esto solo es el principio”.

En la mañana de este lunes, Judith recogía la medalla de bronce que acredita la gesta de manos del presidente de CPSIRA, la Asociación Internacional para la Recreación y el Deporte de las Personas con Parálisis Cerebral, el sudafricano Koos Engelbrecht, en una ceremonia compartida con la australiana Maria Strong (oro) y la polaca Magdalena Andruszkiewicz (plata). Todo ello entre aplausos de un público en el que se encontraban sus familiares, el equipo técnico de la Federación de Española de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido encabezado por la seleccionadora Isa Hurtado, así como su descubridora, la coordinadora del programa Relevo Paralímpico en la Comunitat Valenciana, Celia Maestre. El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha felicitado a través de las redes sociales a Judith, que ha sido ya emplazada a una recepción oficial a su retorno a España. La expedición llegará el próximo martes 18 de julio a las 17:25 horas al aeropuerto de Manises.