Un vecino de Fontanars dels Alforins ha denunciado ante la Guardia Civil el robo de tres preciadas motos Montesa que atesoraba en su finca mientras él se encontraba durmiendo en el interior de misma.

Los tres vehículos desaparecidos son una Cota 49, una Cota 172 y una Enduro 250. Según ha podido saber este diario, los autores de los hechos rompieron el vallado de la finca -que se encuentra a pie de carretera, en la partida de la Ventica Vieja del término municipal de Villena- y accedieron al interior, en la madrugada del viernes al sábado.

Los delincuentes sustrajeron primero un tractor -que posteriormente dejaron abandonado frente a la casa del propietario- y luego se hicieron con las tres antiguas motos, hoy consideradas piezas de coleccionista por su icónico valor.

Patricio Simó, la víctima del robo, pone el foco en el componente emocional que para él tienen estos vehículos, especialmente la Cota 49 que su padre le regaló cuando tenía entre 8 y 10 años. "Fue un regalo muy especial. Fue mi primera moto. Con ella he pasado tardes inolvidables en el campo de motocross de Fuset haciendo el circuito. A pesar de sus 49 centímetros cúbicos de potencia era capaz de subir las empinadas cuestas del circo con mucha facilidad", evoca Simó, colaborador de Levante-EMV.

La moto, en perfectas condiciones

El propietario de la finca recalca que, a pesar del paso del tiempo, conservaba la moto "intacta" con todas las piezas originales. "Las manetas, los guardabarros de acero inoxidable, los mismos amortiguadores, el faro, el piloto trasero.... A pesar de los años que tenía arrancaba a la primera", apunta. Cada cierto tiempo la llevaba a revisión para su puesta a punto en Moixent, donde existe un taller especializado en la restauración de Montesas.

Simó sospecha que los ladrones cargaron las tres motos en una furgoneta "que debieron dejar en la misma carretera". "Al ser de madrugada es una carretera poco transitada. Lo tenían todo muy estudiado. Por dónde entrar y por donde salir sin ser vistos, pese a que la casa había gente durmiendo. Yo mismo no me crucé con los ladrones por cuestión de minutos", subraya la víctima del robo, que ha interpuesto una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de la Font de la Figuera.

El propietario ofrece una gratificación

Al día siguiente del robo, una patrulla del destacamento de Canals que se encontraba de guardia en ese momento se trasladó hasta el lugar de los hechos, inspeccionó la zona y realizó algunas fotografías iniciar la pertinente investigación.

Simó hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para recabar cualquier pista que le pueda ser de ayuda en la búsqueda de los vehículos sustraidos. "Cualquier ayuda en este sentido se gratificará", señala Simó. "Al margen del valor económico que puedan tener las motos porque son piezas de coleccionista, y son muy buscadas; el valor sentimental es incalculable", incide el propietario de las Montesa.