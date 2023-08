El primer día de la Fira d’Agost de Xàtiva, el día 15, está protagonizado cada año por el Trofeu de Velocitat, la carrera de motos más antigua que se celebra en un circuito urbano en todo el territorio español, una cita que este 2023 llega a su 70 edición y que se presentó el pasado domingo en la Albereda de Xàtiva con un gran éxito de asistentes. La presentación de la carrera de motos reunió a pilotos de ayer y de hoy, vinculados a esta cita deportiva, bien como participantes en la misma o como aficionados al motor.

La presentación del 70 Trofeu de Velocitat Fira d’Agost de Xàtiva de 2023 contó con una charla con leyendas del motociclismo y jóvenes pilotos y un almuerzo que congregó a decenas de personas en la Albereda. La charla de pilotos contó con la presencia de Vicent Ferrer, ganador de la carrera setabense en 1974 -el próximo año celebrará el 50 aniversario de su victoria- y una leyenda del motociclismo; Donís Martí, expiloto de Xàtiva y manager del equipo de Jorge Martínez Aspar; Vicente Juan Mata, piloto de supermotard que protagonizó grandes duelos y carreras muy recordadas en Xàtiva frente al malogrado Bernat Martínez (fallecido en 2015 tras un accidente en el circuito de Laguna Seca, California, que fue subcampeón de Europa y de España y que es uno de los pilotos con más victorias en la prueba de Xàtiva). En la charla también participó Moisés Giménez, piloto de motos clásicas; y el joven setabense Alberto Beltrán, piloto de KTM, que no ha corrido en Xàtiva «y no lo hará este año tampoco, porque está inmerso en el circuito permanente y no le es posible correr aquí, pero que, según dijo, algún año hará la carrera de Xàtiva», explica Antonio Sarrión, del Moto Ruta Xàtiva. En el acto también estuvo el presidente de la Federació de Motociclisme de la Comunitat Valenciana, Carmelo Fernández; Antonio Sarrión, del Club Moto Ruta Xàtiva, organizador de la carrera; y actuó como moderador de la charla el speaker de la carrera, Manolo “el Piraña”.

Sarrión, del Moto Ruta Xàtiva, ha manifestado que la presentación “fue un éxito, pese a ser domingo y en fechas con mucha gente de vacaciones, la respuesta de la afición y de la gente ha sido uy buena”. El acto, organizado junto a la Falla Sant Feliu de Xàtiva y el Ayuntamiento de Xàtiva, también contó con la asistencia de la Reina de la Fira 2023, Reyes Camarasa Iborra, y la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán.

Además de la charla entre pilotos, del almuerzo entre los presentes y de una exhibición de motos de los participantes, el acto también rindió un homenaje a Vicent Ferrer, quien recibió una placa conmemorativa de manos de Sarrión, Beltrán y Camarasa. El presidente del Club Moto Ruta Xàtiva ha expresado las “muy buenas sensaciones que tenemos ante el próximo Trofeu de Velocitat. Es una carrera que abre la Fira, el primer día, que es festivo y une a aficionados y visitantes a la feria”. Antonio Sarrión avanzaba que para este año se espera una participación “entre 70 y 80 pilotos en las cuatro categorías, una participación similar a la del año pasado, cuando tuvimos 78 participantes”. Las categorías del Trofeu de Velocitat Fira de Xàtiva son las de 80 Pro-Series, Clásicas, 80 GP y Supermotard. Sarrión destacaba que la carrera de motos de Xàtiva “está muy consolidada y el acto de la presentación, que el año pasado ya hicimos el día 30 de julio sábado, y este año hemos probado en domingo, también va consolidándose”, concluía el presidente del Club Moto Ruta Xàtiva.