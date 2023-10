El riesgo de pobreza acecha a numerosas personas y los hogares de la Costera, la Canal de Navarrés y la Vall d’Albaida no escapan a esta realidad y muchas familias tienen dificultades y carencias sociales. Aunque las tres comarcas han conseguido mejorar la situación en el último año y la población en riesgo de pobreza se ha reducido en 2022 en más de dos puntos en los tres territorios, situándose por debajo de la media autonómica, donde el 18% del conjunto de la población residente en la Comunitat Valenciana está por debajo del umbral de riesgo de pobreza en 2022, según los datos ofrecidos por la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).

La Vall d’Albaida, con un 14,8% de los vecinos y vecinas en riesgo de pobreza, es la comarca con mejores datos de las tres del territorio. La reducción es de casi tres puntos respecto al año anterior, cuando el 17,5% de los residentes sufrían severas carencias. Con la rebaja al 14,8% de la población, la Vall también se sitúa por debajo de la media de la provincia de València, que ha alcanzado el 15,8%.

La Costera y la Canal de Navarrés están ligeramente por encima del dato provincial, y en ambas comarcas hay un 16,2% de la población por debajo del umbral de riesgo de pobreza. La Costera rebaja en dos puntos y medio el porcentaje respecto a 2021, cuando la pobreza afectaba al 18,7% de los residentes. En la Canal, en 2021 la tasa de pobreza acechaba al 18,6% de los vecinos y vecinas. El aumento de la renta media en los hogares ha contribuido a reducir esta tasa de pobreza en las tres comarcas. En la Vall d’Albaida, la renta media por unidad de consumo ha pasado de los 17.534 euros de 2021 a los 18.240 euros (+706€). En la Costera, la renta ha crecido en 542 euros, alcanzando las familias en 2022 una media de 17.706 euros. En la Canal, el aumento de la renta en el último año es de 872 euros, hasta los 18.105 euros de ingresos de los hogares obtenidos en 2022. En diez años, desde 2012, en esta comarca la renta media por unidad de consumo ha crecido en más de 3.800 euros. En la Costera el aumento en diez años roza los 2.500 euros y en la Vall los 2.800 euros. En el conjunto autonómico, la renta media se ha situado en 2022 en los 17.444 euros.

La pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres, en la Comunitat Valenciana, y el 17,7% de ellos está en riesgo de pobreza, frente al 18,2% de ellas. La Canal de Navarrés reproduce esta situación, y la tasa de pobreza entre las mujeres (16,5%) es superior a la de los hombres (16%), aunque en la Costera y la Vall d’Albaida el porcentaje es mayor entre la población masculina. En la primera comarca la tasa de pobreza afecta a un 17,1% de los hombres en 2022, mientras que el 15,4% de las mujeres tiene carencias materiales y sociales. En la Vall, entre los hombres afecta al 15,1% por el 14,4% de las mujeres. El colectivo poblacional más afectado por el riesgo de pobreza es el de los menores de 16 años. En la Canal y la Costera, el 21,1% de niños y adolescentes sufren carencias materiales y sociales. En la Vall, el 20,7%. En este colectivo, la tasa se ha reducido en más de cinco y seis puntos en las tres comarcas en un año, y en 2021 la pobreza afectaba al 27,7% de los menores de 16 años de la Canal; el 26,8% de la Costera; y el 25,8% de la Vall.

En cuanto a los hogares con carencia material y social severa, donde hay personas que carecen al menos de 7 de los 13 indicadores definidos (entre ellos, no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada; no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; ha tenido retrasos en el pago de gastos de la vivienda, entre otros), en la Costera hay más personas que acusan estas carencias. En 2022, la tasa de privación material y social severa ha crecido en la Costera al 6,5% de la población. En 2021 afectaba al 5,9%. En la Canal se rebaja del 6,3% al 5,9% de la población; mientras que en la Vall se reduce del 6,4% al 6,1% de los residentes.