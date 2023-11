La jornada dominical para los equipos de la Vall d'Albaida la abrió el Atzeneta en su visita a Silla, donde no pudo pasar del empate (0-0). Media hora más tarde, en el Clariano rodaba el balón entre los blanc-i-negres y el Burriana, los locales se impusieron (2-0) para seguir liderando la clasificación.

En el Atzeneta, Berna Ballester presentó un once con algunos cambios significativos en el campo Vicent Morera y los jugadores respondieron apuntándose las primeras ocasiones del partido. El Silla respondió a las oportunidades del Atzeneta, pero el guardameta Iker evitó el gol sillero. Iván García estuvo muy activo en la primera parte y el Atzeneta pudo desequilibrar el marcador con dos contras en los instantes finales. Iván García y Salva Martí fueron quienes comandaron los contraataques, pero el equipo taronja no pudo encontrar el gol. En el segundo tiempo el Atzeneta siguió buscando con insistencia el gol, pero Brandon se topó con el guardameta local. El Silla también quiso su oportunidad y en esta ocasión fue el portero atzenetero el protagonista que con una magistral parada evitó que el Silla abriera el marcador. Se volcaron en ataque los de Berna Ballester, sumando ocasiones de Casti, Borja Encada y Nacho Porcar, pero no llegó el gol que valía 3 puntos. La próxima cita liguera será en el Regit ante la UD Rayo Ibense, pero antes debutarán en Copa del Rey ante el Real Zaragoza el jueves a las 20 horas.

Poco después de arrancar el partido en Silla, lo hacía también en el Clariano, donde el Ontinyent 1931 recibía al CD Burriana. Buena entrada de público para ver el partido en el que los de Roberto Bas defendían el liderato. El encuentro arrancó con minutos de tanteo, pero poco a poco el Ontinyent se fue haciendo con el dominio del juego y cerca de la media hora de juego llegó el primer gol. Pablo Francés se marcó una bonita jugada individual por banda izquierda para poner un balón raso dentro del área para que Lluís Felipe la empujara al fondo de la portería (1-0). Pocas ocasiones más se contabilizaron en el primer periodo, donde no faltó intensidad. Bajó el ritmo en el inicio de los segundos 45 minutos en los que el Ontinyent 1931 supo controlar la necesidad de los visitantes de buscar el empate. Ya en los últimos minutos de juego, Cambreta, centró un balón al segundo palo para que Rafeta que llevaba pocos minutos en el terreno de juego, sentenciara el encuentro (2-0). El Ontinyent 1931 sigue invicto en el inicio liguero y acumula siete jornadas sin conceder un gol. La próxima jornada visitarán al Atlético Levante.