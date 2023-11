Fueron momentos de cierto pánico, pero todo se solucionó sin grandes problemas y no se registraron víctimas. Los vecinos de Xàtiva que sobre las siete de la tarde de ayer se encontraban en las inmediaciones de las calles Duque de Calabria y Gabriel Miró fueron testigos de la aparición de un incendio en un piso de la zona. Desde el Consorci de Bombers han confirmado que hasta el lugar de los hechos se trasladó una dotación del parque de la capital de la Costera, junto al sargento del parque de Alzira. La rápida actuación de los bomberos y los vecinos -en el vídeo que acompaña esta noticia se puede ver como se usa un extintor desde el balcón del piso de al lado- fue clave para que el incidente no fuera a mayores.

Las fuentes oficiales consultadas explican que las llamas afectaron a los electrodomésticos situados en una galería anexa a la cocina y -en menor medida- el humo y la calor generados también se extendieron a algún otro punto de la casa. Hasta el lugar de los hechos también se acercaron efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.

Afortunadamente, el suceso no fue a mayores y todo quedó en un susto. De momento, no se han confirmado las causas del incendio, pero una de las hipótesis que se barajan es la de un posible cortocircuito en uno de los electrodomésticos. No se lamentaron daños personales. Los bomberos comprobaron la afectación de las llamas y también realizaron tareas de ventilación en el inmueble.