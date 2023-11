El gobierno en minoría de Compromís en Atzeneta d'Albaida sacó adelante este lunes la subida de dos impuestos y dos tasas municipales (el IBI, el impuesto de vehículos, la tasa deagua y la tasa de la basura) en un pleno extraordinario y urgente convocado el día hábil anterior -el viernes- al que no pudo asistir la regidora portavoz del PSPV en el ayuntamiento, Carmelina Pla, por encontrarse de viaje.

La ausencia de la edil socialista fue clave para que pudiera aprobarse la modificación de las ordenanzas fiscales, únicamente con los votos de Compromís, que dispone de 4 concejales de los 9 que conforman la corporación local. Tanto Ens Uneix como el PP se opusieron a la propuesta, contra la que también se ha manifestado el PSPV. El ejecutivo defendió la premura ante la "necesidad de cumplir los plazos legales" para que las ordenanzas puedan entrar en vigor el 1 de enero de 2024.

Ens Uneix ha registrado un recurso en el consistorio para exigir la declaración de nulidad de los acuerdos adoptados en el pleno del 6 de noviembre. A juicio de la regidora de la formación municipalista Elisa Nácher, "no ha quedado acreditada la urgencia" de la convocatoria. "La falta de diligencia y celeridad de la corporación en la aprobación del expediente de las ordenanzas no puede ser fundamento para justificar la urgencia", subraya, recordando que el equipo de gobierno no convocó el pleno ordinario del 28 de octubre.

Nácher sostiene que la notificación de la sesión extraordinaria fue remitida a los grupos el viernes por la noche, por lo que no accedió a ella hasta el lunes por la mañana. La edil discrepa de la subida de impuestos porque, sin ser "excesiva", "conforme está la situación y el IPC estamos castigando un poco más a la gente del pueblo". La portavoz de Ens Uneix echa en falta un estudio más en profundidad y una valoración de alternativas, teniendo en cuenta que el consistorio cuenta con más de 1 millón de euros de fondos propios. La formación recuerda que el alcalde tiene dedicación exclusiva en el consistorio.

Desde el PSPV recalcan que su portavoz avisó de que no estaría en Atzeneta en toda la semana y apuntan a que inicialmente se iba a convocar el pleno el 13 de noviembre. Los socialistas no ven justificado el incremento impositivo y también ponen el foco en la subida salarial del alcalde. La regidora Carmelina Pla participó por videollamada en el pleno, pero no pudo votar.

Por su parte, el alcalde Manuel Tomàs defiende que intentó acordar la fecha de celebración del pleno con todos los grupos pero resultó imposible y que el 13 de noviembre no podía convocarse porque se excedería el plazo para la entrada en vigor de las ordenanzas. Tomàs replica que antes de la sesión "Ens Uneix estuvo de acuerdo en celebrar el pleno cuanto antes" y que se aprobó la urgencia de la convocatoria el lunes. "La portavoz del PSPV no está aquí, no es del pueblo y a veces pasa tiempo fuera de la C. Valenciana: es muy complicado cuadrar una fecha", mantiene el alcalde de Atzeneta.

"Siempre intentamos sacarlo todo con el mayor consenso posible, pero no podíamos dilatar más el pleno", sostiene el alcalde

Tomàs mantiene que su intención no era aprovecharse de la situación de inferioridad de la oposición por la ausencia de una edil. "No es mi manera de hacer las cosas. Siempre intentamos sacarlo todo con el mayor consenso posible porque estamos en minoría, pero no podíamos dilatar más el pleno", incide.

"Teníamos que evitar un desfase presupuestario"

Respecto a la subida de impuestos, Tomàs defiende que era necesaria para "cuadrar los presupuestos" y evitar "el desfase entre ingresos y gastos", que se hubiera intensificado de cara al año próximo. "Lo fácil es gestionar un ayuntamiento y no aumentar impuestos, pero el IPC ha subido y había tasas sin subir desde 2007"

Con la modificación de las ordenanzas, el gravamen municipal del IBI subirá del 0,65% al 0,7% en Atzeneta, mientras que el impuesto de vehículos aumentará un 5% y la tasa de basura crecerá en torno a un 20%. El alcalde limita el incremento de la contribución a "10 euros más por recibo" y recalca que en la tasa del agua "no se toca el tramo de consumo normal", sino que se verá aumentada para quienes consumen más. "No es una subida desorbitada", insiste Tomàs, que admite en cualquier caso la necesidad de efectuar un estudio con mayor profundidad de los ingresos municipales de cara al año que viene.