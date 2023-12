Ocurrió el pasado viernes 24 de noviembre en la localidad de Bocairent. Una persona robó un bolso en el que había 900 euros en metálico que la dueña del local había dejado sobre la barra. Las fuentes consultadas exponen que "los hechos ocurrieron muy deprisa. La dueña se dio cuenta de lo que había pasado y llamó enseguida a la Policía Local. Se personó una patrulla y empezó a hacer indagaciones para esclarecer lo ocurrido". Así, los agentes se encontraron con varios clientes en el bar, entre los que se encontraba el responsable del hurto. Al parecer, otro de los clientes le había visto salir del bar, lo que levantó las primeras sospechas. "La propietaria se dejó el bolso sin vigilancia y le desapareció. El autor del robo lo había escondido en un vehículo que tenía aparcado en las inmediaciones".

"La gente sospechó porque había salido del local. La patrulla personada hizo las pertinentes indagaciones y encontraron el bolso con el dinero en metálico debajo de un asiento, escondido", apunta Javier Cháfer, jefe de la Policía Local de Bocairent.

Una vez esclarecido lo ocurrido, los policías procedieron a la detención del culpable del robo y lo trasladaron a las dependencias policiales, completando las primeras diligencias. Después, la Guardia Civil se hizo responsable de la confección del atestado por lo ocurrido.

Escrito de agradecimiento

El incidente se aclaró de forma rápida. Y ahora el autor de los hechos será juzgado por lo ocurrido. Desde la Policía Local de Bocairent explicaron que la pareja de la damnificada es un agente de la Guardia Civil, que ha enviado un escrito de agradecimiento a los agentes que participaron en las indagaciones: "Estas cosas siempre se agradecen".

Lo que ocurrió en el bar emplazado en el municipio de la Vall d'Albaida entra dentro de la tipología de los llamados como "hurto por descuido". Son aquellos en los que no entra la fuerza ni la intimidación. Son algunos de los episodios más comunes. Así, desde la Policía Local de Bocairent aconsejan no descuidar las pertenencias en lugares públicos y desconfiar un poco de la gente: "Son hurtos muy comunes, no se debe colocar propiedades personales en zonas de esparcimiento sin vigilancia. Siempre puede haber alguien pendiente y hay que evitar un exceso de confianza", apostillaron.