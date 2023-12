Tres nuevas calles con nombre de mujer

Mi aplauso más caluroso y mi satisfacción más profunda al saber que tres mujeres setabenses desaparecidas van a recibir el homenaje de su ciudad mediante la rotulación de tres calles con sus nombres en el sector Pereres. Una iniciativa que no hace sino justicia a lo que demasiado tiempo ha estado sin reconocer. Pero, (siempre hay un pero que añadir) no se trata de estadísticas ni de que se pretenda igualar los sexos para reconocer méritos. No es la primera vez que lo escribo ni será la última que el hecho de ser hombre o mujer no debería importar a la hora de dar o quitar méritos. O se tienen o no se tienen seas del sexo que seas. Cerrar los ojos a esta realidad (la realidad en la que yo creo) nos obliga a contar con los dedos la paridad: tres para ti y tres para mi, pero no es esa la cuestión, sino que la justicia sea justa te llames Manolo o Carmen y que el aplauso más encendido se dedique a quien se tenga que dedicar.

Evidentemente las mujeres han perdido siempre y nunca es tarde para reparar lo que se rompió, hasta conseguir que no se hable de sexos sino de personas. Cierto es que la historia nunca ha sido justa con aquellas mujeres que lucharon y siguen luchando por la igualdad y que nunca fueron reconocidas por su condición de mujer. Fueron la sombra del árbol más poderoso y sus raíces quedaron enterradas al paso del tiempo. Esa lucha debe continuar para conseguir una sociedad más igualitaria que coloque a cada una/o en su lugar, haciendo todo lo posible incluso no comparando nunca quien eres y como eres. La bibliotecaria Lidia Sarthou, la farmacéutica Ana Artigues y la escritora Artemina Botella van a ser reconocidas por su labor callada pero necesaria y fecunda. Se da respuesta de este modo a una demanda feminista contemplada en el Pla d’Igualtat y se va reparando en parte la herida abierta y la desigualdad existente en el callejero de Xàtiva. Pero al mismo tiempo esta aprobación viene a recordar que el Pleno municipal de marzo de 2015 (hace casi 9 años) aprobó por unanimidad rotular seis nuevas calles, entre las que estaban aquellas tres que reconocerían los méritos de tres pintores que han desparecido en estos 9 años: Roberto Martínez "Leña", Vicente Giner Valls y Alfredo Mompó Roca. Murieron sin ver rotuladas las calles que esperaban, y es que se cumple la máxima de que los homenajes y los reconocimientos se llevan a cabo cuando uno se muere. Pues vaya la gracia. Así que, confiando en que la espera tendrá un final feliz algún día en que se decida cumplir el acuerdo plenario, levantemos la voz y rompamos un fuerte aplauso agradeciendo que Lidia, Artemina y Ana, también tendrán su calle, no sabemos cuando. Porque las cosas de palacio van despacio, pero todo tiene sus límites y su paciencia.