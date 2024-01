La moción de censura de Albaida también sacude la Mancomunitat de la Vall

Compromís ha advertido de las consecuencias de la moción de censura del pasado martes en Albaida, en la que el PP arrebató la alcaldía a la formación valencianista con el apoyo de dos regidores “tránsfugas” del PSPV, y afirma que los efectos se trasladarán a la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, también presidida por Compromís, aunque sin gobierno conformado aún, y donde apuntan a un posible cambio de gobierno. Alejandro Quilis, exalcalde de Albaida desde el pasado 2 de enero tras la moción, es también el presidente de la mancomunidad, proclamado el pasado mes de septiembre con el apoyo del PSPV y La Vall ens Uneix. El PP presentó como candidato al alcalde de Pinet, Gonzalo Catalá, que obtuvo el mayor respaldo para ocupar la vicepresidencia primera del organismo comarcal.

Quilis manifestó el pasado martes, antes del pleno de la moción de censura, que “lo que vemos es una estrategia electoral de cara al 2027 de los partidos que secundan la moción, porque Compromís es el único enemigo a batir, tanto para el PP como para el PSPV aquí en Albaida”. Y añadía que en la Mancomunitat de la Vall d’Albaida “se abre un nuevo escenario debido a esta moción de censura, el PSPV lo tiene que tener muy claro”. El presidente de la mancomunidad advertía a los socialistas que con la moción de censura, con la que el PP recupera una alcaldía más en la comarca -suman 13 pueblos con gobiernos populares- “le da la mayoría al PP y a la Vall ens Uneix en la Mancomunitat de la Vall. Suponemos que en el organismo comarcal se repetirá la estrategia de la Diputació de València y habrá un gobierno entre el PP y la Vall ens Uneix”. Alejandro Quilis manifestaba que si ello sucede, “el escenario que se abre para los votantes de izquierdas, partidos progresistas como Compromís es de total desolación”, y exponía que “nosotros [Compromís] tenemos una idea de mancomunidad muy distinta a la que tienen estos partidos que tradicionalmente han gobernado la mancomunidad y, por tanto, desde Compromís la visión que se hace de la mancomunidad también es de verdadera desolación”, al augurar también que la formación valencianista será apartada de la presidencia de la entidad comarcal.

En ello incidía Àgueda Micó, la secretaria general de Més Compromís y diputada en el Congreso de los Diputados, que acudió a Albaida a respaldar a Quilis y al colectivo de Compromís de Albaida ante la moción de censura, que calificó como “un acto antidemocrático”. Micó manifestó que el acto “perpetrado por PP y PSPV” tiene un trasfondo político contra Compromís. “Lo que quieren, el trasfondo que hay, es volver al bipartidismo en todos los sitios en los que sea posible. Por eso utilizan la moción de censura para quitar un alcalde y un proyecto político como el de Compromís, que llevaba más de 12 años transformando y mejorando la vida de la gente. Habíamos consolidado nuestro proyecto y la única forma de quitarse de encima este proyecto es pactando una moción de censura antidemocrática”. La líder de Compromís recordó lo sucedido en Quatretonda, donde un pacto entre PP y PSPV arrebató la alcaldía a Compromís, e insistía en que “en el fondo lo que hay es intentar menguar la capacidad política de un proyecto que no forma parte del sistema, no forma parte del bipartidismo y que realmente estamos aquí para mejorar y transformar la vida de la gente”. Para Micó, la moción de censura “pasará factura” al PSPV, ya que “ayudará a que el PP se consolide en la localidad porque la alcaldía no será para el PSPV, será para el PP, y la gente verdaderamente progresista de Albaida va a dar su apoyo a Alejandro y a Compromís”.

En la Mancomunitat de la Vall, el PP está argumentando también la “paralización e inoperatividad” en la gestión de Compromís al frente de la entidad comarcal, la misma argumentación esgrimida para presentar la moción de censura del Ayuntamiento de Albaida. Las negociaciones para conformar el nuevo gobierno del ente supramunicipal no avanzan. El PP de la Vall d’Albaida denuncia la “caótica gestión” y critica la “nefasta” situación institucional de la institución presidida por Alejandro Quilis. El vicepresidente, el popular Gonzalo Catalá, afirmaba a este diario semanas atrás que “no se está funcionando bien y queremos poner punto y final a esta situación”. La Vall ens Uneix también se ha mostrado crítica con la gestión de Quilis en el organismo comarcal y ha advertido que no irá a los plenos “hasta que se forme el nuevo gobierno”. El PSPV de la Vall, por su parte, ha mantenido su confianza en Quilis al frente de la mancomunidad, aunque ha reclamado “más gestión y menos disputas partidistas”.

Para Compromís, esta estrategia, reforzada tras la recuperación de la alcaldía de Albaida por el PP, podría materializarse en la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, arrebatando la presidencia a Compromís. El bloque progresista, que formarían los valencianistas, el PSPV y formaciones independientes, quedarían en minoría frente al bloque del PP y la Vall ens Uneix.