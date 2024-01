El Atzeneta arrancaba el año recibiendo al CD Roda y lo hizo el sábado, día de Reyes, ganando por la mínima (1-0) Tras cerrar el 2023 con derrota, el cuadro taronja quería volver a la senda de la victoria para empezar el 2024. El Atzeneta salió muy enchufado al partido y Adri Domínguez fue el primero en buscar portería. Poco después y por partida doble, Casti fue el encargado de poner en aprietos a Fluixá, primero con un remate de cabeza y después con un lanzamiento cruzado. Llegó un tramo del partido donde poco se jugó. José García, jugador del conjunto alicantino, abandonó el campo lesionado y poco después hizo lo propio Frangi tras un choque con Ekedi del cual salió mal parado el defensor canalense. A las lesiones se sumó una emergencia sanitaria en la grada que mantuvo el encuentro unos 20 minutos detenido, hasta que el aficionado abandonó por su propio pie y junto a los sanitarios las instalaciones, todo quedó en un susto. El Atzeneta buscó romper la igualada con dos disparos, pero ni Gorxa ni Leo Ramírez tuvieron suerte. La segunda parte arrancó con ocasiones para ambos equipos, pero que no pusieron en demasiados aprietos a los guardametas. Mario Uclés intentó abrir el marcador, pero Fluixá sacó una buena mano a la escuadra para evitarlo. Leo Ramírez, con un lanzamiento de libre directo, rozó el gol. Sobre la bocina, Luispa, que debutaba con la elástica naranja y que ya había avisado a la defensa rival, se vistió de héroe en su estreno en el Regit enviando el esférico al fondo de la portería para poner el 1 a 0 y darle a su equipo los primeros tres puntos del año.

El domingo fue el turno del Ontinyent 1931 que volvía al Clariano para recibir al Roda. El partido arrancó con los gualdinegros muy activos e incomodando la salida de balón local para robar cerca del área rival y tratar de sorprender. Reaccionaron los de Roberto Bas y Cobo buscó un lanzamiento desde la frontal que no pudo atrapar el guardameta, y a punto estuvo Cambreta de aprovecharlo para abrir el marcador. Para los castellonenses, la mejor ocasión fue para Martí Prera que no consiguió rematar a portería un mano a mano con Dani Cerdá. Sin muchas ocasiones se llegó al descanso. Tras el paso por los vestuarios, el Ontinyent 1931 avisó con un remate de Cobo y respondía Marc Cosme para los visitantes con un gol que fue invalidado por fuera de juego. Poco después, Cambreta pisó el área y el defensor del Roda tocó el balón con la mano, sin ser penalizado por el árbitro, pero el guardameta derribó al delantero del Ontinyent y el colegiado señaló la pena máxima. Rafeta no falló desde los 11 metros para inaugurar el marcador (1-0). Con el marcador favorable para los locales, los de Santi Martínez dieron un empujón hacia adelante para buscar el empate, pero los del Clariano supieron sufrir para sumar los tres puntos que les devuelve a la segunda posición de la clasificación para empezar con buen pie el 2024.