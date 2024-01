A prisión un traficante que vendía cocaína junto a una gasolinera en Xàtiva

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de tres años y tres meses de prisión impuesta a un delincuente reincidente en Xàtiva que en noviembre de 2019 fue sorprendido por la Policía Nacional a pleno día vendiendo droga en las inmediaciones de la gasolinera ubicada en el principal acceso a la ciudad, en la carretera de la Llosa de Ranes.

Los hechos tuvieron lugar un miércoles a las 14.25 horas, cuando en el marco de una patrulla de vigilancia unos agentes observaron una furgoneta de la marca Mercedes estacionada a la que se acercó un hombre en actitud sospechosa y, unos minutos después, llegó al lugar otra furgoneta de color blanco, de la que se bajó el acusado y pareció guardarse unos billetes de euros en los bolsillos tras introducir medio cuerpo a través de la ventanilla del copiloto del vehículo.

Cuando el agente que practicaba la vigilancia observó a otro hombre aproximándose a la furgoneta blanca, abriendo la puerta del copiloto y metiendo igualmente la mitad de su cuerpo en el interior, el funcionario se dirigió a la ventanilla del conductor y comprobó que portaba una bolsita transparente en sus manos con diversas papelinas de varios colores.

Otros agentes interceptaron en ese momento al otro sospechoso que se encontraba junto al asiento del copiloto, el cual no tardó en confesar de manera espontánea que había comprado medio gramo de cocaína al encausado.

En el cacheo practicado al autor de la venta se le intervinieron dos teléfonos móviles, dieciocho billetes de 5 euros y diversas bolsitas con droga. En el registro de la furgoneta Mercedes se halló una mochila, un tarjetero con varios billetes y, oculta en el interior de la tapa que cubre el capón del depósito de combustible, un monedero que contenía una bolsita de plástico transparente con 14 envoltorios de plástico de color amarillo cerrados con alambre con cocaína con un peso de 8,91 gramos, junto con otras bolsitas y envoltorios que en total sumaban 25,25 gramos de cocaína. El material hubiera alcanzado en el mercado ilícito un valor de casi 2.500 euros.

El acusado ya había sido condenado en 2015 a una pena de tres años de prisión por otro delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, una condena que quedó extinguida en junio de 2017, dos años antes de su detención junto a la gasolinera por otro delito contra la salud pública.

Dilaciones indebidas

En su recurso ante el Supremo, la defensa del traficante se centró en argumentar que se habían producido dilaciones indebidas durante la tramitación del procedimiento judicial, porque el mismo se incoó en noviembre de 2019 y hasta febrero de 2021 estuvo prácticamente paralizado.

La sala de lo penal del Alto Tribunal presidida por Manuel Marchena, sin embargo, no admitió el recurso y avaló el anterior pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia, según el cual no hubo dilaciones indebidas porque sí que se efectuaron las diligencias oportunas y no se produjo una demora extraordinaria en el proceso, pese a que se prolongó por la situación de la pandemia.

Al arrestado se le aplicó una rebaja de la pena por ser adicto a la cocaína, tras señalar que parte de la droga intervenida era para consumo propio, lo que ejerció como atenuante en el juicio. La condena firme dictada, sin embargo, tiene en cuenta el agravante de reincidencia en el mismo delito y va aparejada a una multa de 3.000 euros para el encausado.