Xàtiva incrementa un 16,9% las subvenciones a clubes, entidades deportivas y centros escolares

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado este lunes las bases reguladoras de las subvenciones a clubes, entidades deportivas y centros escolares para el ejercicio 2024, las cuales aumentan este año un 16,9% hasta llegar a los 277.000 euros. Unas bases que contemplan cuatro líneas de ayudas: una para clubes, entidades deportivas y centros escolares inscritos, participantes y organizadores en la fase municipal de los XLII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (A); otra para la participación de clubes y entidades en categorías nacionales (B); una tercera para actividad deportiva y social de los clubes y entidades deportivas (C) y una última por participación oficial en Copa de España, campeonatos de España y/o en campeonatos internacionales oficiales (D). Se destinarán 16.000 euros para la línea A, 82.000 euros para la línea B, 162.000 euros para la línea C y 17.000 euros para la línea D.

Todos los beneficiarios tendrán que estar inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones del ayuntamiento y tener la sede social en Xàtiva, a excepción de los centros escolares que tendrán que ser de Xàtiva y constar en la guía de centros docentes de la Comunitat Valenciana. Para las líneas B, C y D se tendrá que pertenecer, además, a la Coordinadora de Asociaciones Deportivas de Xàtiva durante un mínimo de 2 años e integrar en su organización a deportistas con licencia expedida por la federación correspondiente. También se tendrán que comunicar las subvenciones y ayudas concedidas por otras entidades del Sector Público.

El siguiente paso, después de la aprobación de las bases por parte de la Junta de Gobierno, será su publicación en la Base de datos Nacional de Subvenciones y en el Boletín Oficial de la Provincia, momento en el cual los clubes dispondrán de 10 días para presentar la documentación. Una vez presentada tendrá lugar la baremación y posteriormente la aprobación del pago anticipado del 50% a todas aquellas subvenciones ya concedidas. A medida que se vayan justificando, se irá abonando el resto de la ayuda pertinente.

Entre la documentación a presentar por las entidades se encuentra la solicitud indicando los datos de la entidad; la copia del CIF, domicilio fiscal y cuenta corriente; y las autorizaciones y declaraciones correspondientes. Estas solicitudes se tendrán que presentar a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Xàtiva.