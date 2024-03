El Ontinyent 1931 vence en su visita al Torrellano y el Atzeneta suma un punto ante el Elche Ilicitano

Tras el parón obligado de las competiciones, volvió el fútbol a los campos de nuestros pueblos. El Ontinyent 1931 se desplazó en la tarde del sábado hasta tierras alicantinas para medirse al Athletic Club Torrellano, al que venció por 2-3. Roberto Bas no quiso especular y salió con su once de gala. El partido arrancó con dominio para el Ontinyent 1931, aunque pocas ocasiones se crearon en los primeros compases. Los primeros en ver portería fueron los locales, mediante Jony Ñiguez, que remató un córner al fondo de las mallas (1-0). La reacción blanc-i-negra no se hizo esperar y pocos minutos después, Lluís Felipe se marcó una buena jugada individual en la que su disparo lo repelió el guardameta y el esférico cayó en las botas de Pablo Francés, que no perdonó para empatar el encuentro (1-1). Lluís Felipe estaba brillando en el partido y le llegó la recompensa al borde del descanso. El lateral Chimo Reig sirvió un balón desde la banda al corazón del área y allí apareció el “10” para darle la vuelta al marcador (1-2). El inicio de la segunda parte fue complicado para los visitantes. El Torrellano devolvió la igualdad al marcador, seis minutos después de volver de los vestuarios (2-2) y el guardameta Cristian tuvo que ser sustituido en el minuto 59, en su lugar entró Dani Cerdá. Cuando la igualdad volvía a aparecer, volvió a brillar Lluís Felipe, que aprovechó un centro de Rafeta para poner el tercero para los suyos (2-3). A partir de ese momento y con casi media hora por delante, el Ontinyent 1931 supo jugar los minutos restantes para sumar tres valiosos puntos.

Un poco más tarde, en Atzeneta arrancó uno de los duelos que marcaban la jornada. Los de Berna Ballester recibieron en el Regit al líder, el Elche Ilicitano, ante el que empataron sin goles. Los locales hicieron valer su condición y desde el principio quisieron dominar el juego. Aparecieron las primeras ocasiones para ellos con remates de Frangi y Uclés, que no estuvieron acertados, o la ocasión de Casti que despejó el guardameta. El conjunto franjiverde no se dejó intimidar y buscaron los dominios de Ferri sin éxito. Uclés poco después quiso finalizar una buena jugada combinada, pero de nuevo el portero ilicitano desbarató los planes. Por su parte, los visitantes a punto estuvieron de sorprender con un lanzamiento lejano, pero finalmente se llegó al descanso sin movimientos en el electrónico. En el segundo tiempo el guion fue similar. El conjunto taronja insistía en la búsqueda del gol con lanzamientos que no encontraban portería y realizando un buen trabajo defensivo que les permitió mantener a raya a los ilicitanos que se volcaron en ataque en los últimos compases del encuentro. Al final de los noventa minutos, reparto de puntos.

Tras la jornada, el mayor beneficiario fue el Ontinyent 1931 que recorta distancias con el líder y se pone a 10 unidades de los ilicitanos. Por otra parte, aumentan la distancia con el tercer clasificado, el Atzeneta, poniendo un colchón de 6 puntos. Todo esto con el derbi de la comarca de la Vall d'Albaida para el próximo fin de semana, un partido que se jugará en el Clariano. Pero antes, los de Berna Ballester juegan el miércoles a las 19:45 horas para recuperar la jornada que les enfrenta al CD Utiel.