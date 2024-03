Xàtiva vive en el antiguo hospital la Crida más multitudinaria

Está considerada la cita que sirve de pistoletazo de salida a las Fallas en la capital de la Costera. La Crida estrenó el pasado sábado nueva ubicación tras trasladarse desde el Ayuntamiento a la Plaça de la Seu. Más de 1.000 personas acudieron a la Plaça de Calixte III. El hecho de contar con un nuevo espacio, la animación y, sobre todo, la utilización del Antic Hospital como lugar de proyección del videomapping fue un acierto.

Aunque no era una novedad, la elección de la fachada como escenario audiovisual ayudó a crear el ambiente idóneo. El antiguo Hospital fue un lienzo muy adecuado, más extenso y limpio que la casa consistorial. Además, el lucimiento de las falleras mayores se multiplicó, ya que dispusieron de mucho más espacio para sus parlamentos. Además, los otros ventanales —iluminados por un foco en todo momento— fueron ocupados por la corte de honor de la fallera mayor, la de la infantil y los acompañantes. Las Falleras Mayores, Patricia Giner y Vera Langa, fueron las grandes protagonistas. Ambas pronunciaron sus discursos de memoria, equipadas con micrófonos de diadema.

Se mostraron emocionadas y Giner tuvo un emotivo recuerdo para las víctimas del incendio de Campanar. Por su parte, la fallera mayor infantil, Vera Langa, sorprendió con un inédito repaso, nombre por nombre, de todas las representantes infantiles de cada comisión y sus presidentes.

Un dragón, fachas antiguas, desfragmentados En cuanto a las proyecciones sobre la fachada realizadas con videomapping, destacó una serie de variaciones sobre la fachada misma del hospital pero con otros estilos arquitectónicos. Sin dejar de mostrar los impactantes desfragmentados, que crean el efecto de que el edificio se derrumba y se recompone. Un gran dragón escupía el fuego fallero, y asimismo se proyectaron las fotografías de todas las falleras mayores, de Xàtiva y de comisión.

Sin castillo

Celia Gorrita, presidenta de la Junta Local Fallera de Xàtiva (JLF) atendió ayer a Levante-EMV y explicó que «el cambio de escenario ha sido un acierto, la plaza estaba a tope. Contabilizamos más de 1.000 personas. Es un lugar especial, se apagan las luces y el videomapping luce. Además, hay espacio para todos, puedes estar con la gente». Sin embargo, la cita no fue redonda. La alerta amarilla por viento —que aún no ha remitido— no permitió que se lanzara el castillo de fuegos artificiales que se había preparado. Gorrita explicó que es un tema que deben hablar con el pirotécnico:«Vamos a ver en qué lugar del calendario lo podemos incluir, debemos ver si hay un hueco durante la semana fallera o encontramos un acto que tengamos preparado y lo podamos acoplar». María Beltrán, concejal de Fallas, destacó que «el cambio de ubicación ha sido un acierto. El escenario monumental e histórico le da mayor prestancia a la Crida. Fue una lástima que no hubiera castillo».