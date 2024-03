Un arquitecto de Montitxelvo reforma un santuario de Belén parado por la guerra

La reforma del «Santuario del Campo de los Pastores» o «Santuario de Gloria in excelsis Deo», emplazado en la ciudad de Belén, se está bloqueada por la guerra. Este edificio religioso situado en Cisjordania (Palestina) es el lugar en el que se conmemora cada año un hito muy importante para la fe cristiana: el primer anuncio del Nacimiento de Cristo. Los bombardeos no han alcanzado al complejo —se localizan en la franja de Gaza—, pero el país está paralizado desde hace meses. No en vano, las cifras de muertos crecen de forma exponencial. Las imágenes son terribles. Es una zona de guerra, una franja de terreno devastada.

Marcos Pascual es el arquitecto que trazó las líneas maestras del plan director para reformar el santuario. Nacido en Montitxelvo el 18 de Mayo de 1997, lidera el estudio Tecum Arquitectura en València. Y aceptó el encargo por su relación con los Franciscanos, que regentan el complejo: «Todo el proyecto está parado. El encargo me lo hicieron hace 5 años, por lo menos. Es un trabajo voluntario. Ya habíamos trabajado para ellos en València, en la reforma del Monasterio de Santo Espíritu de Gilet. Aquel vínculo ayudó a que nos buscaran después».

Así, Pascual y su equipo confeccionaron un extenso «masterplann» con todo tipo de actuaciones. Se plantearon trabajos de todo tipo: nuevo acceso al convento franciscano, edificio para acogida y atención de peregrinos, nuevas capillas (exteriores y enterradas), la recuperación de la cueva de los pastores como centro y corazón del santuario, recorrido para procesión desde acceso hasta la Iglesia, recuperación de los restos arqueológicos del monasterio del siglo IV, futuro albergue para peregrinos, etc.

«Hablamos de un análisis integral del santuario, que establece unas fases de actuación cuyo objetivo último es reordenar y acondicionar los espacios para que los peregrinos que acuden al lugar venidos de todo el mundo tengan una mejor experiencia y una mejor comprensión de lo que allí se conmemora», expuso Pascual.

Los trabajos ya realizados han sido ejecutados por un estudio de arquitectura local, pero todo se paralizó por las bombas.

Inauguración de una capilla

De hecho, el pasado 14 de enero se iba a inaugurar la primera de las capillas, cuya renovación se ha sufragado con ayudas procedentes desde España:«Esta semana me he reunido con uno de los Franciscanos, que ha vuelto a España. Me ha confirmado que todo está parado ‘sine die’. Han cambiado las personas al frente del proyecto, a él lo han enviado a otro destino, se ha generado mucha incertidumbre por todo lo que está pasando en la franja».