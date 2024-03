El Atzeneta buscará reencontrarse con el gol ante el Silla en el Regit

Jornada fallera en la Tercera Federación que ha marcado algunos de los horarios del fin de semana. Este es el caso del partido que tendrá lugar en el Regit y que enfrenta al Atzeneta y al Silla. Horario matinal, sábado a las 12 horas, echará a rodar el esférico entre dos equipos que luchan por objetivos dispares y lo harán bajo la dirección de Mariano Esteban Vicente, asistido en las bandas por Jaime Selva Vicente y Jorge Javier Crespo Calero. Dos empates y una derrota es el balance del Atzeneta en las últimas tres jornadas. El pasado fin de semana cayeron por la mínima ante el Ontinyent 1931. Lo más preocupante para los de Berna Ballester es que en los últimos tres encuentros no han sido capaces de anotar un gol y eso es lo que buscará este fin de semana, romper con la sequía goleadora y conseguir los tres puntos. El técnico setabense podrá contar, como novedad, con Nacho Porcar después de cumplir sanción la pasada jornada. El conjunto taronja tiene que aprovechar que les visita el colista, el Silla, con una dinámica muy negativa. Los silleros no conocen la victoria desde hace semanas. El Regit será el escenario en el que Rubén Botella debutará como entrenador blanquet tras el adiós de Pablo Jiménez. Los objetivos de ambos conjuntos son muy diferentes, con un Silla que apura sus últimas balas para la salvación y un Atzeneta que no está en peligro de perder los puestos de playoff, pero necesita cambiar la dinámica para el sprint final de temporada.

En la tarde del sábado, a las 16 horas, el Ontinyent 1931 se enfrentará al Burriana en el campo Joan Planelles, con la dirección arbitral de Francisco José Blasco Miquel, asistido en las bandas por Jerson Adalid Rodas Mendoza e Ismael Jiménez Martí. Los de la capital de la Vall d'Albaida llegan con la moral por las nubes tras la victoria el pasado domingo en el derbi de la comarca ante el Atzeneta. Los de Roberto Bas son segundos en la clasificación con un puesto de playoff virtualmente en el bolsillo. La dinámica es muy buena, pero cuenta con bajas muy importantes para su desplazamiento a tierras castellonenses. Osoro cumple sanción por acumulación de tarjetas amarillas y Pablo Francés, tras ver la cartulina roja en el banquillo, ha sido sancionado con dos partidos. La duda recae en Cobo, que se retiró lesionado del derbi con una luxación en el dedo de la mano. El estado de confianza del jugador será la clave para saber su disponibilidad en Burriana. Por su parte, los locales arrastran una dinámica negativa que les hace ocupar puestos de descenso, tal vez una situación injusta que no refleja la calidad y buen juego que practican. Alejandro Miró no estará disponible para el técnico por sanción. Los blanc-i-negres, con los deberes prácticamente hechos en la primera parte de la competición, buscarán alargar la buena dinámica, ante un rival que necesita con urgencia sumar de tres para abandonar los puestos peligrosos de la clasificación.