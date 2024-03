El Ontinyent cae derrotado ante el Burriana y el Atzeneta empata frente al Silla

No fue una buena jornada para los equipos de la Vall d'Albaida. El Atzeneta, un partido más, no pudo ver portería y ya es el cuarto encuentro que se queda sin marcar después de empatar sin goles frente al Silla. El Ontinyent 1931 rompió en Burriana la dinámica positiva y suma la quinta derrota de la temporada.

El Atzeneta jugó en casa ante el Silla, colista del grupo sexto de la Tercera Federación. El resultado fue de empate a cero. Inexplicable. Los de Berna Ballester dominaron de principio a fin y generaron multitud de ocasiones claras de gol que no pudieron materializar. En los primeros minutos de juego Brandon avisó con un remate de cabeza y el Silla respondió con un remate que detuvo Ferri. A partir de ese momento, los locales monopolizaron el juego en el Regit. Luispa arrancó en diversas ocasiones los aplausos de la grada, pero el portero visitante le negó el gol. Héctor Camps insistió en hasta tres ocasiones para abrir el marcador, pero la falta de puntería y el trabajo de Galvis evitaron que los locales abrieran el marcador. Luispa, muy activo durante todo el primer periodo, siguió insistiendo, pero el gol no llegó y con el resultado inicial se marcharon hacia el túnel de vestuarios. En la segunda parte el único objetivo del equipo taronja era el gol. Mario Uclés fue el primero en intentarlo con un disparo cruzado. Ferran Zarzoso y Casti también se animaron a intentarlo con remates que salieron rozando el poste. El Silla apenas creaba peligro y el Atzeneta se volcaba en su juego ofensivo. Galvis sacó una mano providencial para negarle el gol a Ballester. El equipo lo intentó todo, pero no fue capaz de perforar la portería rival.

Tampoco fue un buen fin de semana para el Ontinyent 1931 que se desplazó a Burriana, donde cayó 3-1. Osoro y Pablo Francés, dos de los jugadores más en forma del equipo, eran baja por sanción para los de Roberto Bas. El inicio del partido fue complicado para los blanc-i-negres. Cuando se cumplía el primer minuto de juego, Juan López se marcó una buena jugada individual en la que pisó área y cruzó su disparo para anotar el gol que abrió el marcador (1-0). Los de la capital de la Vall d'Albaida reaccionaron y empezaron a encontrarse más cómodos con algún remate de Cambreta y Lluís Felipe. Cuando se llegaba al tramo final de la primera parte, Iván Fandos aprovechó un rechace para anotar un golazo desde el balcón del área que supuso el segundo gol local (2-0). Duro golpe anímico para el Ontinyent 1931. Pero aún hubo tiempo para más, y los castellonenses sentenciaron el partido. El árbitro señaló una falta cometida por Chimo Reig, una acción muy protestada por los visitantes. El Burriana aprovechó la acción a balón parado para poner el tercer gol obra de Quique Bernat (3-0). En la segunda parte y con el duro mazazo que se llevaron los de Ontinyent, Roberto Bas introdujo cambios para buscar la reacción de su equipo, que llegó a área contraria, pero con poca fortuna en sus remates. A falta de 15 minutos para el final, un gol de Chumillas en propia portería recortó distancias en el marcador (3-1). Sin tiempo para más, se llegó al final del encuentro.

El miércoles, el Ontinyent 1931 recupera su partido en el Clariano ante la UD Castellonense. Encuentro correspondiente a la jornada 22 que fue aplazada por el incendio de Campanar.