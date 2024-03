La meteorología retrasa la procesión del Santo Entierro de Xàtiva

Las condiciones meteorológicas han retrasado la procesión general del Santo Entierro del Viernes Santo de Xàtiva una hora. Las fuertes rachas de viento que azotaron sobre las 16:30 horas, a las que siguió una débil lluvia, encendieron el temor entre la Hermandad de Cofradías de Xàtiva, que decidió retrasar una hora la salida de la procesión. A las seis y media, hora prevista inicialmente para el acto, no llovía e incluso aparecieron algunos rayos de sol, pero la decisión ya había sido tomada y la procesión se postergaba a las siete y media de la tarde. En Ontinyent, la meteorología no alteró los actos previstos por la tarde, y la procesión general del Santo Entierro partió a su hora, a las siete de la tarde. Pese al tiempo, la gente llenó las calles y plazas por las que discurren estas procesiones, convirtiéndolas un año más en uno de los actos religiosos más multitudinarios de la Semana Santa.

La Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, La Burreta, salía sobre las 19:30 de la Colegiata de Santa María, la Seu, y los cofrades teñían de verde el inicio de la procesión setabense. Tras ellos partía el Santísimo Cristo de la Flagelación, Señor de la Columna, con los característicos cofrades arrastrando cadenas y portando una cruz o antorchas. El viento comenzó a arreciar y el público que llenaba la Plaça de la Seu aludía al frío que, con la noche cayendo, se hacía más palpable.

La procesión siguió con el paso de la Santa Cena, que es arrastrado por un carro de ruedas, sin portadores, igual que las imágenes del Jesús de la Buena Muerte y la Esperanza, y que son las únicas que, como ocurre desde hace unos años, no realizaron toda la procesión, ya que no discurren por las calles con adoquines, para evitar dañar los pasos y las imágenes.

El Ecce Homo tomaba las calles de Xàtiva tras la Santa Cena, y tras ella fueron partiendo las diferentes cofradías, acompañadas de las bandas de música, finalizando con la imagen de la Soledad de la Purísima Sangre, que cerraba el desfile de las 16 cofradías que forman parte de la Hermandad de Xàtiva. Los representantes del clero y las autoridades desfilaban tras las cofradías, en una procesión que se alargó hasta bien entrada la noche.

En Ontinyent, la procesión del Santo Entierro comenzó a las siete de la tarde, con los pasos saliendo desde la parroquia Arciprestal de la Asunción de Santa María y del Convento de las Madres Carmelitas, recorriendo el tradicional itinerario de la procesión. Los representantes del clero y de la Junta de Hermandades y Cofradías, acompañados por la banda de música, cerraban la procesión ontinyentina. La solemnidad, y el silencio en algunos tramos, presidió la procesión más multitudinaria de la ciudad, que recorre el núcleo urbano, por calles del barrio histórico de la capital de la Vall d’Albaida.

El Encuentro Doloroso en Ontinyent, este viernes por la mañana. / Agustí Perales Iborra

Ontinyent vivía por la mañana del Viernes Santo otro de los actos que más personas atrae, el Encuentro Doloroso entre el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la imagen de la Dolorosa, que al llegar la Plaça Major realizó las tradicionales «cortesías», donde se inclinó ante su hijo. En Xàtiva, el Viernes Santo comenzó a las 8 de la mañana, con la procesión del Traslado del Cuerpo de Cristo al Sepulcro «La Camilla».

Procesión de La Camilla en Xàtiva, este Viernes Santo por la mañana. / Agustí Perales Iborra

La Semana Santa agota sus últimos actos este fin de semana y hoy sábado Ontinyent celebra el Oficio de Tinieblas, por la mañana por la noche la Nit dels Panderos. El Domingo, día de Pascua, Xàtiva y Ontinyent finalizarán los actos con el Encuentro Glorioso. En Ontinyent tendrá lugar a las 12 horas en la Plaça Major. En Xàtiva, la Plaça País Valencià será testigo del acto central del Domingo de Resurrección con el Encuentro Glorioso entre el Cristo Resucitado y María Inmaculada.