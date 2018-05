El compositor valenciano Saül Gómez y el trompetista José Chafer estrenan concierto en Texas

La música del compositor de Ontinyent Saül Gómez Soler sigue su periplo internacional y se escuchará esta semana en Texas (Estados Unidos) en el marco de la Conferencia Internacional Anual de la Trompeta "The Hyatt Regency". Se trata de un encuentro que, bajo el lema "Desde el corazón de Texas", reúne a artistas e intérpretes de todo el mundo que participan en un intenso programa de conciertos, conferencias, estrenos y clases magistrales.

Así, el viernes 1 de junio el trompetista valenciano José Cháfer, a quien está dedicada la obra, estrenará junto a la banda de la U.S. Air Band of the West Spices, un concierto compuesto por Gómez Soler para trompeta solista y banda sinfónica que se organiza en diferentes secciones "que hacen referencia al universo gustativo representado por combinaciones de diferentes especias que estimulan dicho sentido", según ha explicado el músico.

Para conseguirlo, Gómez utiliza diferentes elementos. Tras una sugerente obertura (Estimulando los sentidos) en la que trata de "estimular los sentidos e invitar a descubrir un universo de contrastes", el compositor de Ontinyent nos descubre a través de su lenguaje musical los encantos de diferentes especias: la menta fresca ("un soplo de aire fresco para nuestro paladar y oído"); el azúcar y canela ("ese momento dulce que define los buenos momentos"); el chilli pepper ("una aventura a una experiencia sensorial explosiva") y el peppermint, el frescor de la hierba fresca, "que nos inunda de nuevo con su envolvente y herbal aroma".

"Ha sido fruto de un intenso trabajo junto al trompetista José Cháfer y que ha dado como resultado una composición llena de detalles y sensaciones en la que el oyente saboreará una música llena de contrastes", subraya el autor, que acaba de ser nombrado director artístico de la Joven Banda Sinfónica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) para la temporada de 2018.. "Para mí es un gran orgullo que un músico de tanto nivel como José Cháfer sea el embajador de mi música en este encuentro internacional", añade

Además del estreno de este concierto, José Cháfer, que ocupa la Cátedra de Trompeta y es el jefe del Departamento de Viento Metal del Conservatorio Superior de Murcia, ofrecerá un recital junto a la trompetista Rebecca Guilt y actuará junto a su grupo Spanish Brass Luur Metall.

Gómez Soler, por su parte, centra su carrera en la composición de música sinfónica y música para el sector audiovisual. En este ámbito, ha recibido tres nominaciones a los Hollywood Music in Media Awards de Los Ángeles y una para los premios Jerry Goldsmith.

En 2018, estrena obras en Vancouver (Canadá), Texas y su música sonará en auditorios de Japón, Bélgica, Holanda, Italia. Portugal y Colombia.