Javier Arias, autor de "Tu voz invisible": "Quería reivindicar el campo valenciano y contar la historia en un escenario hermoso"

El autor de la exitosa «Algún día volveré a buscarte» regresa con «Tu voz invisible», la investigación incansable de una joven periodista que descubre que su madre, que falleció cuando era pequeña, tenía un amante que se suicidó tras matar a una niña, en un caso muy mediático. Una trama con olor a azahar en la que nada es lo que parece.

Entre la novela negra y el thriller psicológico con toques fantásticos. Así se podría catalogar "Tu voz invisible", la nueva historia de Javier Arias (Barcelona, 1972) que casi literalmente huele a flor de azahar, ya que transcurre entre campos de naranja de Carcaixent con alguna noche de fiesta loca en la Cullera de la ruta del bakalao.

El paisaje es conocido para el autor, que reside y da clase en la Ribera.

La periodista protagonista rebusca en el pasado de su madre fallecida, la gran ausente de su vida, y descubre que el accidente de coche que la mató ocurrió después de que su amante acaparara portadas de diario tras haber matado a su hija y haberse suicidado en las vías del tren. Una trepidante historia, con toques valencianos muy familiares pero no tópicos, que engancha de principio a fin, con suspense a intriga.

¿Por qué la Ribera y los campos de naranjos como escenario principal de la novela?

Yo cuando escribo no escribo para un lector solo valenciano, para nada. Nací en Barcelona, me crié en Argentina hasta los 16 años y tengo 51 y desde entonces he vivido siempre aquí. Esta novela, como la anterior, sale en toda Latinoamérica, en España y en el mercado latino de Estados Unidos. Soy un gran viajero y viajo bastante y me doy cuenta de los paisajes potentes. Creo que este no está muy explotado y que era el escenario perfecto para contar una historia, en la Valencia auténtica, en ese campo que está sufriendo tanto ahora, esa naranja que empezó en Carcaixent en el siglo XIX. Tenía un doble motivo: reivindicar el campo valenciano y al mismo tiempo contar una historia potente en un lugar hermoso.

Salen los naranjos, pero sin ser un relato costumbrista...

Siempre describo mucho y me gusta que el lector disfrute, también es un viaje para el que lee. Me gustaba el escenario, como tal. El año pasado estuve presentando esta novela en Argentina y Uruguay y hay gente que leyó Algún día volveré a buscarte y me dijeron que querían venir a ver l’Albufera, que les gustaban los arrozales. De alguna manera es mi agradecimiento a esta tierra; y por otra parte, una oportunidad de contar una historia en un lugar potente.

La protagonista también hace un viaje, de Argentina a España, para descubrir el pasado de su madre. ¿Cómo surge esta historia?

Trabajándola mucho. Las historias de trama no nacen de la casualidad. Hay que pensarlas, pensarlas, pensarlas... y nada de esto me ha pasado, es imaginación. Lo único que tiene son guiños a mi vida. Por ejemplo, Silvia, es mi mujer, que nada tiene que ver con la protagonista; Clara, mi hija mayor; El Descanso es el nombre de un huerto que pertenecía a mis suegros, con una gran carga afectiva; o el San Carlos Borromeo, que es el colegio donde yo estudié en Argentina. Siempre aparece Argentina en mis novelas.

El escritor Javier Arias. / Arturo Iranzo

La novela tiene un final trepidante que sorprende al lector, pero también empieza con un duro golpe. ¿Por qué la violencia vicaria nada más empezar?

Se inicia con un padre que supuestamente asesina a su hija y luego tú mismo empiezas a sospechar, igual que lo hace Clara. Me gustó tomar esa voz, la de la historia dentro de la historia literaria, porque eso me permitía también contar otra historia dentro de la historia. Es como un juego de espejos. El comienzo de una novela es muy importante, porque hay muy pocas oportunidades de captar la atención. Tiene que haber un buen comienzo y un buen final y que el libro no se te derrumbe. Lo del crimen no fue porque me interesara como tal, es un tema tan duro... pero creo que puede captar bien la atención.

Como dice, hay muchas historias dentro de la historia y también recuerdos y flashbacks. ¿Por qué apuesta por esto y por capítulos separados en el presente y pasado?

Las líneas temporales son necesarias para ir encajando el puzzle. Eso le encanta al lector, me he dado cuenta. Yo no repito, pero sí tiene la misma esencia de la anterior novela y las piezas al final encajan.

Hay una cosa que pasa con el libro, que no sé si es hecha conciencia o casualidad, pero parece que hay referencias constantes y similitudes con el crimen de Alcàsser. ¿Es así?

Me he preocupado mucho por reconstruir la parte de la ruta del bakalao. Sí que es verdad, ¿no? Cuando va a Canal 9, a la adivina, buscaban a las niñas en el monte.... sí que tiene esos elementos, pero no era a conciencia, aunque es normal asociarlo, por la zona que es y la mirada del lector...

¿Y el pasado siempre vuelve?

En el libro se ve, se ve. Yo estoy en un momento muy feliz, pero ya he perdido a mis padres, y te das cuenta de que el éxito es pasajero y la verdad es lo que tú construyes, tus afectos. Te vas dando cuenta de que muchas cosas que te decía tu madre y tu padre las vas comprendiendo. Vas comprendiendo cosas del pasado que de joven no prestaste atención. El tiempo es un instante y el pasado siempre vuelve y eres el eslabón de una cadena. Llevas la carga de tu familia, tu ADN y la historia de tus padres, de tus, de tus abuelos, de tus antepasados...

¿Y la verdad siempre sale a la luz? Es lo que busca la protagonista.

Ella investiga y es lista y siente a su madre en todo momento, de ahí el título, "Tu voz invisible". A ella la va moviendo a descubrir. Y yo dejo ahí esa sospecha de que hay alguien que va acompañando y va desvelando, va ayudando… Todo el mundo en el libro tiene cosas que calla, como el padre, y hay muchos silencios. Esos silencios de su vida en un momento dado empiezan a emerger.

