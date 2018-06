El tenor de 'La Clemenza di Tito' cancela su participación en Les Arts

El baile de nombres en el programa de mano de La Clemenza di Tito no cesa a tres semanas de su estreno en el Palau de les Arts. El tenor René Barbera es el segundo profesional que se descuelga de la producción operística, aunque por razones muy diferentes a las del primer díscolo de esta ópera de Mozart, Fabio Biondi.

El cantante estadounidense, una de las jóvenes voces más prometedoras del panorama lírico, no podrá interpretar el papel de Tito Vespasiano el próximo 24 y 28 de junio en el coliseo. Él mismo lo anunció ayer en las redes sociales aludiendo a «razones burocráticas». Al parecer, tal y como informaron ayer fuentes de Les Arts a Levante-EMV, «los documentos necesarios para hacer efectiva la contratación del tenor no han llegado a tiempo», por lo que se ha optado por nombrar a un sustituto.

El tenor americano se mostró muy afectado en las redes sociales. Inició su mensaje en Twitter y Facebook con un «bueno amigos ha sido un mes bastante loco y esta semana no es diferente. Tengo algo muy decepcionante que compartir con vosotros». A continuación explicó que «por problemas con la burocracia, he tenido que retirar mi participación de las actuaciones de La Clemenza di Tito en el Palau de les Arts de València». Para destacar que ha sido una decisión imprevista, el tenor norteamericano explicó: «Mis padres habían reservado sus vuelos hace un tiempo y mi apartamento también ha sido reservado y no puede ser reembolsado. Así que estaré en España de vacaciones y estudiando para mis próximos compromisos pero, desafortunadamente, no podré actuar por culpa de estos problemas», concluyó. El tenor, que recibió decenas de mensajes de apoyo en su perfil, será sustituido por el veterano tenor italiano Carlo Allemano.

El baile de nombres en el programa de La Clemenza di Tito comenzó el pasado mes de abril con la renuncia de Fabio Biondi como director musical de la Orquesta de la Comunitat Valenciana (OCV), tras la salida de quien fue su impulsor en el coliseo valenciano, Davide Livermore, y de que se conocieran las preferencias de los músicos de la orquesta, que mostraban su apoyo a la contratación de otros directores como el húngaro Henrik Nánási.

Biondi iba a ser el encargado de dirigir La Clemenza di Tito hasta su renuncia, que pilló por sorpresa al equipo de la producción del coliseo. En un primer momento, los rumores apuntaron a que podría ser Roberto Abbado quien dirigiera la ópera de Mozart, dada la disponibilidad de su agencia, aunque finalmente fue nombrado el israelí Nimrod David Pfeffer.

La Clemenza di Tito fue la última ópera que escribió Mozart. Estrenada en 1791 en el Teatro Nacional de Praga, el compositor la escribió para celebrar la coronación de Leopoldo II de Austria como rey de Bohemia. El libreto habla de un soberano justo y clemente con su pueblo, a pesar de sucesos que atentan contra su persona.