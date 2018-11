Maluma se retira de la música "temporalmente" para meditar y hacer yoga

El cantante colombiano Maluma anunció ayer que se retira temporalmente de la música para meditar y hacer yoga. Lo anunció a través de su cuenta de Instagram ante la sorpresa de sus fans. «Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido», reveló Maluma en su perfil.

El artista, que recibió en la última edición de los Grammy Latino el reconocimiento al Mejor Álbum Vocal Pop del Año, ha recibido contínuas críticas por las letras de sus canciones. La mayoría contaba con un contenido sexual explícito y con una visión «degradante» hacia la mujer, tal y como han denunciado diversos colectivos. De hecho, algunas cantantes como Selena Gómez se han negado a colaborar en algún trabajo con el cantante.

Desde el éxito de «Cuatro babys», el controvertido tema que hizo famoso al colombiano, Maluma no ha dejado de trabajar. En el último año ha hecho una gira mundial con su disco F.A.M.E., ha creado la canción oficial del pasado Mundial de fútbol de Rusia y ha hecho colaboraciones con artistas de la talla de Ricky Martin o Shakira.

Su gira llegó incluso a València, donde cantó el pasado mes de septiembre para miles de valencianos en la Plaza de Toros.